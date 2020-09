Monatswetter August – Fünftwärmster August seit 1755 Mit dem August endete ein sehr warmer Sommer. Ambros Werner

26. August, halb neun Uhr abends am Birsköpfli. Foto: Pascale Schorno

Der heisseste Tag des vergangenen Sommermonats war der 1. August. Am späten Nachmittag des Bundesfeiertags zeigte das Thermometer an der meteorologischen Station in Basel-Binningen schweisstreibende 34,9 Grad Celsius an. Am Abend sorgten in der gesamten Nordwestschweiz kräftige Gewitter für Abkühlung. Nach drei kühlen Sommertagen brachte ab dem 5. August ein Hochdruckgebiet eine markante Hitzewelle mit sich.