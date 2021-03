Von Basel bis Zürich – Fünf leichte Velotouren zum Saisonstart Das Wetter lockt nach draussen: Diese nicht allzu strapaziösen Touren zeigen, wie schön die frühlingshafte Schweiz gleich ausserhalb der grossen Agglomerationen ist. Andrea Freiermuth

Links und rechts blühender Löwenzahn: Velofahrer auf kurvenreicher Nebenstrasse im Zugerland. Foto: Getty Images

Rundtour ab Rheinfelden: Kirschbäume und die alten Römer

Beeindruckende Ruinen: Das Theater in der Römerstadt Augusta Raurica in Augst. Foto: Keystone

Der beste Zeitpunkt für diese Rundtour ist Anfang bis Mitte April, wenn im Fricktal und im Baselbiet die Kirschbäume blühen. Start und Ziel ist in Rheinfelden. Zu Beginn geht es auf dem ausgeschilderten Radweg Richtung Basel. In Kaiseraugst gabelt sich der Veloweg. Wir nehmen jenen Richtung Liestal, verlassen ihn aber gleich nach der Autobahnbrücke, um linker Hand nach Giebenach zu gelangen.

Allerdings lohnt sich vorher noch ein kurzer Abstecher zu den römischen Bauten von Augusta Raurica. In Arisdorf warten auf dem Weg Richtung Olsberg zum ersten Mal ein paar Höhenmeter und viele Kirschbäume. In Magden trifft man wieder auf einen Radweg, dem man bis Maisprach folgt. Ab Dorfmitte links halten und das Strässchen nach Möhlin erwischen. Es führt noch einmal an prächtigen Obstplantagen vorbei.