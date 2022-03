Polizeieinsatz in der Waadt – Fünf Tote in der Innenstadt von Montreux gefunden Am Donnerstagmorgen sind in der Innenstadt mehrere Personen leblos aufgefunden worden. Die Umstände sind noch unklar.

Die Behörden wollen im Tagesverlauf weiter informieren. (Symbolbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In der Innenstadt von Montreux VD sind am Donnerstagmorgen fünf Tote aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Umstände waren zunächst unklar. Die Behörden stellten weitere Informationen im Tagesverlauf in Aussicht.

Die Polizei meldete das Drama am Morgen auf Twitter. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA konnte sie zunächst keine weiteren Angaben machen. Am Donnerstagmorgen errichtete die Kantonspolizei am Ort des mutmasslichen Dramas in der Nähe des Casinos Zelte.

Weiter nach der Werbung

Update folgt.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.