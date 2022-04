Fatale Kollision – Fünf Tote bei Zugunglück in Ungarn Der Zug stiess mit einem Camion zusammengestossen und entgleiste. Der Lieferwagen war bei Rot auf die Schienen gefahren.

Der Zusammenprall südöstlich von Budapest hat mehrere Tote und Verletzte gefordert. Foto: Csongrad-Csanad County Police via AP/Keystone (5. April 2022)

Bei einem Zugunglück in Ungarn kamen am Dienstag fünf Menschen ums Leben. Der Zug war am Morgen an einem Bahnübergang mit einem Lieferwagen zusammengestossen und entgleist, wie die ungarische Polizei mitteilte. Bei den fünf Todesopfern handelt es sich demnach um Insassen des Lieferwagens, der Arbeiter zu ihrer Arbeitsstelle bringen sollte.

«Fünf Menschen starben am Unfallort und mehr als zehn Menschen wurden verletzt», erklärte die Polizei. Das Unglück ereignete sich kurz vor 7 Uhr in der Nähe von Mindszent 140 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Budapest. Nach Angaben der ungarischen Staatsbahn MAV war der Lieferwagen an dem Bahnübergang bei Rot auf die Schienen gefahren. In dem Zug befanden sich 22 Fahrgäste. Zwei von ihnen seien schwer und acht leicht verletzt worden.

