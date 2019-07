Fünf Schweizer Ferienideen

Chesa Grischuna in Klosters

Unsere kleine Reise führte uns ins hübsche, charmante und chice Hotel Chesa Grischuna, in dem wir bereits einmal im Winter waren. Klosters ist nahe, eine kurze Zugfahrt von Zürich, was gut ist für unser Hündchen Miss C., die das Zugfahren nicht mag. Das Hotel habe ich mal auf Instagram entdeckt, als es eine Kollegin, die sehr viel Stil hat, postete. Und sehr viel Stil hat das Hotel auch. Es bietet eine Art Luxus, den man nicht mehr oft findet. Er ist leise, liegt in den Details und in der Geschichte des Hauses. Nichts ist aufgesetzt oder inszeniert, alles ist echt. Kein Wunder gehen hier auch Berühmtheiten ein und aus, ganz selbstverständlich, ohne grosses Aufheben. Man erfährt eine warme Gastfreundschaft, bei der sich alle gleich willkommen fühlen.

Im Restaurant sitzen ganz unterschiedliche Gäste und ich fühlte mich ein wenig, wie einem Roman. Jede kleine Gruppe an den hübsch mit Alpenrosen dekorierten Tischen, kommt aus einer eigenen Welt, hat eine eigene Geschichte. Anita Brookners «Hotel du Lac» geht mir durch den Kopf. Da geht es zwar um ein ganz anderes Hotel, aber auch eines in der Schweiz.

Das Hotel ist ein kleines Prachtstück. Es wurde 1938 erbaut und zeigt eine wunderschöne Mischung von Chaletgemütlichkeit und der koketten Eleganz der 40er- und 50er Jahre. Die Kegelbahn ist übrigens von Künstler und Grafiker Alois Carigiet bemalt. Zu den vielen berühmten Gästen gehörten Greta Garbo, Gene Kelly, Françoise Sagan oder John Irving.

Klosters ist ein wunderbar angenehmer Ferienort, der jegliche typische touristische Merkmale von anderen bekannten Ferienorten in den Bergen ignoriert. Man findet hier keine Gucci und Prada – Boutiquen oder Reisecars, dafür, wenn man genau schaut ein bisschen charmante Exzentrik. Uns sind beim Spazieren ein Skistockgarten und ein Blumenauto aufgefallen.

Ferien in Paspels, Domleschg

Ein anderer Ferienort, den wir einige Zeit öfters aufsuchten ist das hübsche Dörfchen Paspels im Domleschg. Ich habe auf meiner Suche, nach hübschen Ferienhäusern ein kleines Bijou auf einer englischen Webseite entdeckt. Jetzt finde ich die Wohnung auf der Webseite Caselas. Es handelt sich um ein Dorf ohne Hotel und Tourismus. So spazierten wir mit Miss C. als die «The only tourist in the village» durch Dorf und Gegend. Ein Grund, das wir uns für die Ferienwohnung entschieden hatte war der nahe liegende Canovasee. Dieser wird liebevoll betreut und ist ein Juwel als Badeplatz. Rundum graden Kühe, und zwar solche mit Hörner.

Die Gegend ist perfekt für lange Spaziergänge durch eine wunderschöne Landschaft mit malerischen Dörfern und eleganten Burgen und Schlössern.

Das Ferienhaus ist ein Hausteil mit zwei Stockwerken, drei Schlafzimmern und einem dieser alten Balkone, dir rund ums Haus gehen. Sie ist liebevoll und mit Stil eingerichtet und renoviert. Wir haben sie gar einmal für mehrere Wochen gemietet und ich habe von dort aus gearbeitet. Dank WLAN, Waschmaschine und perfekt eingerichteter Küche, die übrigens eine tolle Aussicht auf die Landschaft bietet, war sie uns ein angenehmes Zuhause, in dem wir uns sehr wohl fühlten. Man kann auf umliegenden Feldern Blumen pflücken und beste lokale Lebensmittel in kleinen Hofläden kaufen.

Wer Ferienwohnungen sucht, weiss, dass viele ganz einfach mit Dingen eingerichtet sind, die die Besitzer zuhause nicht mehr wollen oder von denen sie denken, dass es nicht schade drum ist, falls Mieter ihnen zu wenig Sorge tragen. Nicht so im Ferienhaus in Paspels. Es ist ein stilvolles Zuhause mit hübschen Möbeln und liebevollen Details. Während ich das hier schreibe bekomme ich eine Art Heimweh und muss dringend meine Agenda für noch mehr Ferien prüfen.

Hotel Meisser in Guarda

Unser Ur-Ferienort in den Bergen ist das Hotel Meisser in Guarda. Wir flüchteten erstmals hierher, als in einem superkalten Winter unsere Küche einen kleinen Brand hatte und es zu Hause mehr als ungemütlich war. Den Tipp von diesem einigartigen Dorf bekam ich von einem Kollegen von der Tagesanzeiger Redaktion. Und wir fühlten uns sofort wohl in den schönen, entspannten Hotel, das wir ab dann immer wieder aufsuchten. Für uns ist der Besuch im Hotel Meisser und im fantastisch schönen Dorf Guarda wie eine Art Kur. Die Ruhe und Stärke, die dieser Ort ausstrahlt lässt in null Sekunden von allem abschalten.

Und dann ist da die Schönheit. Sie ist überall. Wohin man schaut sind starke Bilder von eleganten, stolzen Häusern und einzigartiger Landschaft.

Oft gingen wir in der Zeit, in der die Bergblumen blühen. Für mich ist das ein betörend schönes Naturwunder. Natürlich begegnen wir bei unseren Spaziergängen auch frei herumspazierenden Hühnern, Murmeltieren, Ziegen, die im Winter auf dem Balkon eines Hauses frische Luft geniessen und Kühe, die auf der Alp den Sommer und die Freiheit erleben.

Ristorante Posta in Carona

Das Dorf Carona, in dem die Fotografin Rita Palanikumar und ich die spannende Homestory von Michelle Nicol und Rudolf Schürmann produzierten, ist auch eine kleine Ferienreise wert. Es gibt ein Hotel, das einen wunderschönen Garten hat. Ich wohnte mal einige Tage beruflich dort und es war sehr gastfreundlich. Bloss hatte es für mein persönliches Empfinden zuviele antike Puppen und Raumduft. Aber das können andere auch als besonderen Charme empfinden. Was ich unbedingt empfehle, ist das Ristorante Posta – ein wunderbarer Ort. Es hat einen schattigen, liebevoll eingerichteten Garten wie auch hübsche Restauranträume. Das Essen ist mehr als hervorragend. Frische Hausmannskost vom allerbesten. Knackige Salate, Gemüseplatten, erstklassige Pasta und das alles serviert in hübschen Tellern auf bunten Tischtüchern.

Bed and Breakfast im Toggenburg

Eine Geschichte, die grossen Erfolg hatte auf dem Sweet Home Blog ist die über das charmante Bed Breakfast im Toggenburg, deshalb kommt auch dieser spezielle und charmante Schweizer Ferienort hier nochmals eine Erwähnung. Das grosse, stolze «Haus im Glück». steht in Hemberg und bietet eine wunderschöne Location für ruhige, naturnahe Ferien und Wochenendausflüge. Die Idee, es in ein Gästehaus zu verwandeln, kam der Innenarchitektin Madlaina Feuerstein. Sie hat sich ganz einfach in das alte Toggenburger Haus mit den schiefen Böden und der wunderbaren Aussicht auf die umliegende Landschaft verliebt. Mit viel Liebe und Selbstinitiative hat sie es renoviert und in einem gemütlichen, schlichten und modernen Stil eingerichtet.

Die Gastgeberin kombiniert das warme Holz mit viel frischem Weiss. Alle Gästezimmer hat sie mit grossen, eleganten Betten ausgestattet.

Der Beitrag Wunderschöne Schweizer Ferienideen erschien zuerst auf Sweet Home.