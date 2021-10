Festival Culturescapes Amazonas 2021 – Fünf Premieren und Musik ohne Grenzen Die Basel Sinfonietta lässt in ihrem zweiten Abo-Konzert zwei ganz unterschiedliche Musikwelten aufeinandertreffen – Klänge aus Südamerika sorgen zusammen mit dem klassischen Orchester für eine einzigartige Mischung. Lukas Nussbaumer

Das Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) spannt für einmal mit der Basel Sinfonietta zusammen. Foto: OEIN (Ariel Laura)

Eine solche Klangkombination war im Stadtcasino noch nie zu hören. Im Rahmen des Festivals Culturescapes Amazonas 2021 spannte die Basel Sinfonietta am Samstagabend mit dem Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) zusammen. Das Kammerensemble wurde – wie die Sinfonietta – 1980 gegründet und ist bekannt für die Verwendung traditioneller bolivianischer Instrumente im Kontext zeitgenössischer Musik.

Diese einzigartige Synthese wurde am Samstag in nicht weniger als fünf Erstaufführungen hörbar gemacht. Im ersten Teil des Konzertes spielte das OEIN ohne Orchesterbegleitung drei Stücke von mittel- und südamerikanischen Komponisten unter der Leitung von Carlos Gutiérrez Quiroga, der dem Publikum im Bühneninterview mit Elisabeth Baureitel die zwei wichtigsten Klangprinzipien der südamerikanischen Musiktradition genauer erklärte: «Tarr» meint den absichtlichen Zusammenstoss von dumpfen Grundtönen und schrillen Obertönen, der etwa durch schwaches und starkes Blasen in eine Panflöte entsteht, «Lead & Follow» das Vorspielen und Imitieren zweier Ensemblemusiker. Das OEIN spielte neben verschiedenen Panflöten auch Pinkillu-Flöten (eine Art Blockflöte), Trommeln, ein Charango (Minigitarre) sowie Rasseln aus Ziegenklauen.