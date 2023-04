Tipps für Kochbücher – Fünf Neuerscheinungen, mit denen Sie besser kochen Von kreativen Schweizer Rezepten bis zu türkischen Desserträumen: Unsere Autorin spürt den Kochbuchfrühling. Ihre Lieblinge. Nina Kobelt

«Flugzeuge im Bauch» und Köstlichkeiten auf dem Tisch: In «Fatto a mano» finden sich Herbert Grönemeyers Lieblingsgerichte. Foto: Leslie McIntosh (AT-Verlag)

Artischocken im Bauch

«Fatto a mano – Lorena Autuoris italienische Küche. Handverlesene Rezepte für Alex Silva und Herbert Grönemeyer». AT-Verlag, Aarau 2023. 219 S., ca. 34 Fr. Foto: PD

Worum geht es? Das grüne Herz Italiens – so wird Umbrien genannt, die Region mit den verschlafenen Städtchen, den sanften Hügeln und dem vielleicht besten Essen. Das Buch ist entstanden, weil Herbert Grönemeyer in der Gegend mit seinem Produzenten Alex Silva in einem abgelegenen Haus an neuer Musik tüftelte – und Köchin Lorena Autuori die beiden mit umbrischen und süditalienischen Gerichten bekochte.