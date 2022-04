Musical-Premiere «Heiweh – Fernweh» – Fünf Kiffer wollen Basler Strandbar retten 2019 feierte dieses Schweizer Musical Weltpremiere in Luzern. Nun steht die Produktion von Drehbuchautor und Regisseur Max Sieber wieder auf der Bühne. Mit neuer Besetzung soll nun der Rest der Schweiz erobert werden. Raphaela Portmann

Sie sind die letzte Hoffnung für die Strandbar Lido: Eine Kiffergruppe aus Santo Domingo. Foto: Bruno Torricelli

Das Lido ist eine Strandbar an einem sonnigen Schweizer See. Julia (Isabel Florido) und Frank (Benjamin Fröhlich) hatten sich mit der Selbstständigkeit einen grossen Wunsch erfüllt. Doch mittlerweile droht der Traum zum Albtraum zu werden.

Das können auch die Kinder, die während ihrer Semesterferien im Lido aushelfen, nicht ausbügeln. In der Not engagiert Sohn Tom (Christian Jankovski) eine Truppe, die neuen Wind in die Bar bringen soll. Als sich diese als eine Gruppe bekiffter Hippies im klapprigen Tourbus entpuppt, ist das Schlamassel perfekt.