Bikefestival Basel – Fünf Highlights, bei denen das Herz der Zweirad-Freunde hüpft Am Samstag und Sonntag findet auf dem Basler Schänzli das Bikefestival statt. Die BaZ sagt, was man als Speichenfan nicht verpassen darf. Oliver Gut

Es gibt auf dem Schänzli und drumherum ganz viel zum Geniessen – aber auch Action. Foto: Flurin Leugger

Wer sich in der Region für das Bike interessiert, der kommt am Wochenende nicht umhin, dem Basler Schänzli einen Besuch abzustatten: Das Bikefestival Basel lockt mit einer Vielzahl von Events und Ständen, was dazu führt, dass man temporär von der grössten Bikearena Europas reden darf. Dabei ist der Eintritt wie gewohnt gratis und kommt der Erlös des Gesamtevents vollumfänglich der Radsportförderung in der Nordwestschweiz zugute.

Es gibt Workshops, Aussteller und eine Vielzahl von Angeboten, bei denen man sich selbst versuchen kann. Die BaZ präsentiert die fünf Highlights des vielfältigen Programms in chronologischer Reihenfolge, die sich wahre Speichenfanatiker nicht entgehen lassen dürfen:

Auf Erkundungstour

Am Samstag um 9 Uhr wird die 26. Ausgabe des Bikefestivals Basel traditionell mit der Baselbieter Bike-Challenge eröffnet. «Sulzchopf-Trail», «Schwarzbuäbä-Trail» und «Föifliber-Trail» heissen die drei Herausforderungen über 21, 42 oder 67 Kilometer, aus denen jede und jeder aussuchen kann, der will.

Dabei wird auf unterschiedlichen Routen das Baselbiet erkundet, an entsprechenden Ständen verpflegt und auch ein «Bhaltis» mit nach Hause genommen, das an die spezielle Biketour erinnern soll. Obwohl selbst ein Politikerteam an den Start geht, steht nicht der Wettkampf und damit auch nicht die gefahrene Zeit, sondern das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund.

Auch mit E-Bikes und Gravelbikes kann man teilnehmen. Anmeldungen zum normalen Startgeld-Tarif sind bis am Freitag, 19. August, via Website möglich – gegen eine Nachmeldegebühr kann man sich aber auch direkt vor Ort einschreiben. Zur Übersicht und zur Anmeldung geht es hier.

Waghalsige Sprünge

Am Samstag um 11.40 Uhr findet auf dem Schänzli der erste von je drei Demonstrationsblöcken der Bike World Jump Show statt. Dabei zeigen die besten nationalen Dirtbiker und internationale Grössen auf dem Slopestyle-Parcours waghalsige Sprünge und messen sich im Best Trick Contest miteinander.

Der gesamte Zeitplan sieht so aus, dass am Samstag um 11.40 Uhr die «Progression Session», um 13.30 Uhr die «Combo Challenge» und um 16 Uhr der «Best Trick Contest» stattfindet. Am Sonntag wird um 11.30 Uhr mit der «Combo Challenge» gestartet, auf die um 13.20 Uhr der «Best Trick Contest» folgt, bevor unter dem simplen Begriff «Show» um 15.40 Uhr das Schlussbouquet steigt. Weitere Infos gibt es hier.

Kostümfest für einen guten Zweck

Ob im Bärenkostüm oder als Ausserirdische, auf dem Kindervelo oder dem Einrad: Am Samstag wird auf dem Schänzli zum Abschluss für einen guten Zweck geradelt – und dabei der Spass ganz gross geschrieben: Unter dem Motto «Bike4Ukraine» geht es darum, möglichst viele Runden zu drehen.

Das Prinzip ist einem Sponsorenlauf verwandt, allerdings wird dabei von Eventsponsoren der erradelte Gesamtbetrag an Swiss Cycling gespendet, die mit diesem Geld jene 13 ukrainischen Radsportlerinnen und -sportler unterstützt, die im März anlässlich eines Wettkampfs in Polen in der Schweiz aufgenommen wurden und seither hier leben, trainieren und Wettkämpfe bestreiten.

Nebst Goodies für alle Teilnehmenden werden auch attraktive Preise verlost und das beste Kostüm prämiert. Bis Donnerstag, 18. August, kann man sich ohne Nachmeldegebühr anmelden, prinzipiell ist aber erst 30 Minuten vor Start Anmeldeschluss. Zu den Infos und zur Anmeldung geht es hier.

Einheimische Leaderin

Leaderin des Proffix Swiss Bike Cup: Seraina Leugger aus Arlesheim. Foto: Flurin Leugger.

Der Sonntag steht ganz klar stärker im Zeichen des Wettkampfs, was primär an den Cross-Country-Rennen des Proffix Swiss Bike Cup liegt, die in verschiedenen Kategorien ausgetragen werden. Einen Höhepunkt bildet dabei das Frauenrennen, das um 12 Uhr startet und sowohl nationale als auch internationale Spitzenklasse am Start sieht.

Als Leaderin der Rennserie wird sich dabei die 23-jährige Arlesheimerin Seraina Leugger mit der ehemaligen Weltmeisterin Kate Courtney aus den USA messen. Wie bei den Männern bildet auch das Rennen der Frauen für viele Athletinnen den letzten Test vor den Weltmeisterschaften.

Kommt er doch?

Natürlich zählt auch das Eliterennen der Männer, das um 14.05 Uhr gestartet wird, zu den Höhepunkten der Veranstaltung. Dies, obwohl man aufgrund der bisherigen Startliste feststellen muss, dass das Feld schon namhafter besetzt war als bis anhin.

Das allerdings liegt vor allem daran, dass ein Athlet fehlt: Nino Schurter, als Olympiasieger, neunmaliger Weltmeister und siebenmaliger Gesamt­weltcup­sieger der wohl prominenteste aktive Cross-Country-Spezialist überhaupt, scheint keinen letzten Test vor der WM zu benötigen. Allerdings weiss man beim 36-jährigen Bündner nie, pflegt er sich doch inzwischen oft erst spät zu entscheiden …

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.