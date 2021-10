Allschwiler Neubauprojekt – Fünf Häuser aus Nordwestschweizer Holz An der Ecke Spitzwaldstrasse/Steinbühlweg entstehen zurzeit im Auftrag der Bürgergemeinde Allschwil 66 Wohnungen. Dafür werden 70 Tonnen des natürlichen Rohmaterials verbaut. Tobias Gfeller

Die Bürgergemeinde Allschwil verzichtete für ihr Projekt auf eine Ausschreibung und ging damit das Risiko einer Klage ein.

Auf dem Rundgang über die Baustelle an der Ecke Spitzwaldstrasse/Steinbühlweg in Allschwil erhält man das Gefühl, als spaziere man durch einen Wald. Denn hier entstehen zurzeit im Auftrag der Bürgergemeinde Allschwil 66 Wohnungen, die auf fünf Baukörper verteilt sind und hauptsächlich mit Holz angefertigt werden. Besonders in jenen Gebäuden, bei denen das Material frisch verzimmert wurde, ist der Geruch des natürlichen Rohstoffs omnipräsent.

Im baulich am weitesten fortgeschrittenen Haus E, wo bereits die Fenster eingebaut und die Holzwände im Innern verputzt sind, ist dieser heimelige Geruch jedoch nicht mehr wahrzunehmen. Neben den Decken in den Wohnungen wird das Holz am Ende nur noch an den Aussenfassaden zu erkennen sein. Im kommenden Frühsommer sollen die ersten Wohnungen bezogen werden, zwei Drittel davon sind altersgerecht gestaltet.

Auf Ausschreibung verzichtet

Die Bürgergemeinde Allschwil als Investorin hat für dieses Projekt von Beginn weg auf das Holz als zentrale Materialisierung gesetzt. «Das ist für uns als Bürgergemeinde, deren Kerngebiet die Waldbewirtschaftung ist, natürlich auch identitätsstiftend», sagte Bürgerratspräsident René Vogt am Dienstagnachmittag vor Ort.

Für das Vorhaben verzichtete die Bauherrin auf eine öffentliche Ausschreibung, obwohl diese eigentlich vorgeschrieben wäre. Damit ging man bewusst das Risiko einer Klage ein – die es jedoch nicht gab. Trotzdem sorgte das Vorgehen in Allschwil für Misstöne. «Wir wollten einfach verhindern, dass Ausländer zum Zug kommen, wenn bei einer öffentlichen Ausschreibung der Preis der wichtigste Faktor ist», erklärt Vogt. Beim Bau sind nun vorwiegend Firmen aus der Nordwestschweiz im Einsatz.

Beton für die Erdbebensicherheit

Die 70 Tonnen Holz stammen allesamt aus der Nordwestschweiz. Um die Arbeiten effizient voranzubringen, ist es beim Holzbau hilfreich, wenn die Wohnungen ähnliche oder gleiche Grundrisse aufweisen, damit möglichst viele gleiche Elemente möglichst oft hergestellt und verwendet werden können. So wurden für die fünf Wohnhäuser 2000 Holzelemente verbaut. Generell gehe das Bauen mit Holz schneller voran, betont Lukas Hasler, Präsident der Organisation Lignum Region Basel, die sich für die Holz- und Waldwirtschaft starkmacht. Deshalb würden immer mehr Grossinvestoren, trotz aktuell höherer Rohstoffpreise im Vergleich zu Beton, auf Holz setzen, da sie die so erstellten Wohnungen schneller auf den Markt bringen können.

Gemäss Hasler können die höheren Materialpreise durch die kürzere Bauzeit wettgemacht werden. Trotz des vielen Holzes sind aber auch Beton und Stahl für derartige Baukörper unabdingbar. Gerade was die Erdbebensicherheit angeht, ist die Entwicklung beim Beton noch weit im Vorsprung. Aufgrund der Erdbebenertüchtigung und des Brandschutzes bestehen bei den fünf Gebäuden in Allschwil denn auch die Treppenhäuser aus Beton und Stahl.

Die Verantwortlichen des Bauprojekts sind über die Bauweise mit Holz spürbar stolz. Projektleiter Felix Rohr ist überzeugt, dass sich durch dieses «Leuchtturmprojekt» im dicht besiedelten Gebiet viele Nachahmer finden werden.

