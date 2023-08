Floss-Festival 2023 – Fünf Freunde aus Basel servieren ihr neues Album «À la carte» Nach dem Konzert des Sängers Zian am Dienstag folgt ein weiterer Act aus Basel: Am 14. August bringen Les Touristes die Bühne auf dem Rhein ins Wanken. Dorothea Gängel

Hier sind sie zu Hause, die fünf Freunde alias Les Touristes. Foto: Indiecom

Mit dem Baselbieter Sänger Zian fällt am Dienstag der Startschuss für die 24. Ausgabe des Festivals auf dem Floss im Rhein. Bis zum 26. August, an dem die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann die Konzertreihe beenden wird, hat Floss-Veranstalter Tino Krattiger zusammen mit seinem Programmchef Gaetano Florio so manches Highlight eingeplant.

Zian ist nicht der Einzige, der auf der schwimmenden Bühne für Lokalkolorit sorgen wird. Am 14. August werden fünf Freunde aus Basel, die sich vor über zehn Jahren noch in ihrer Schulzeit zur Band Les Touristes formiert haben, für Stimmung sorgen. Seit ihrer Gründung ist viel passiert. Vier EPs (verkürzte Langspielplatten) und einige Singles sind erschienen – allesamt Eigenkompositionen aus einer Mischung von Jazz, Funk, Hip-Hop und Rock. Und in bester Mundart, versteht sich. Die fünf Freunde sind längst der Schulzeit entwachsen und gehen ihren Berufen nach. Saxofonist Simon Matiz, Bassist Julian Spring und Schlagzeuger Matthias Steinmann als Lehrer, Pianist Benjamin Schelker als Arzt und Sänger Tim Rohner als Anwalt.

Auf dem Floss gibt es Kostproben noch vor der offiziellen Plattentaufe

Auch wenn nun weniger Zeit für Liveauftritte und Proben bleibt, die Lust am Singen, Tanzen, Feiern und Musizieren ist geblieben. Dass das nicht immer in geordneten Bahnen verläuft, sondern durchaus auch chaotische Züge annehmen kann, ist Programm. Dafür sind die fünf Meister im Improvisieren. Und haben es endlich geschafft, ihr erstes Album, «À la carte», fertigzustellen. Darunter ein erstes Featuring der Band mit der Schweizer Soulsängerin Ira May sowie ein Song mit dem Popsänger Baschi. Vor ihrer Clubtour im Herbst und der Plattentaufe am 4. November im Basler Sudhaus werden sie auf dem Floss daraus die ein oder andere Kostprobe geben – so viel sei verraten. Ganz sicher mit im Gepäck dürfte auch ihre Hymne auf die Kleinbasler Feldbergstrasse sein.

Rechtzeitig zum Konzertauftakt ist auch wieder der Energy-Basel-Fotopoint an der Floss-Bühne installiert. Wer zwischen 11 und 20.30 Uhr an der markierten Stelle vorbeischwimmt, sollte daher keinesfalls abtauchen, sondern kräftig in Richtung Ufer winken. Damit wird nämlich die Kamera ausgelöst und hält die Vorbeischwimmenden vor der imposanten Kulisse des Münsters fest.

Der Schnappschuss vom Rheinschwimmen kann kostenlos via Basel.com/fotopoint heruntergeladen

und mit den Hashtags #thisisbasel und #energybasel mit Freunden und Bekannten geteilt

werden. Aber nicht nur das: Wer sein Foto herunterlädt, nimmt automatisch an einem Wettbewerb teil. Ab dem 4. September wird via Abstimmungsverfahren auf Basel.com/fotopoint aus den zehn besten Fotos das Siegerbild von der Community ausgewählt. Das originellste Foto wird mit einem tollen Preis – einer Uhr von Oris im Wert von 2000 Franken – belohnt!

