Gewaltdelikte im Kreis 11 – Fünf Festnahmen nach zwei Raubüberfällen in Zürich In der Nacht auf Samstag wurden zwei junge Männer von anderen Männern bedroht und ausgeraubt. Die Täter konnten kurz darauf ermittelt werden.

In Zürich ist es in der Nacht auf Samstag im Kreis 11 zu zwei Raubüberfällen gekommen. Die Stadtpolizei Zürich konnte kurz darauf fünf Tatverdächtige festnehmen.

Am Freitagabend um 22.30 Uhr überfielen zwei Männer an der Schaffhauserstrasse einen 15-jährigen Jugendlichen, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Einer der Täter habe das Opfer mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und seine Halskette verlangt. Der Jugendliche habe die Kette ausgehändigt und sei davongerannt.

Einige Zeit später habe der junge Mann einen der beiden Täter beim Marktplatz in Oerlikon wiedererkannt und die Stadtpolizei Zürich alarmiert. Während der Nachfahndung konnte die Stadtpolizei einen der mutmasslichen Täter, einen 30-jährigen Österreicher, beim Bahnhof Oerlikon festnehmen und das Deliktsgut sicherstellen.

Einige Zeit später, um etwa 2.00 Uhr, kam es laut der Mitteilung an der Siewerdtstrasse zu einem weiteren Raubüberfall. Vier Männer überfielen demnach einen 21-jährigen Mann und raubten ihm seine Kopfhörer und sein Bargeld. Das Opfer sei leicht verletzt worden.

Dank der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die vier mutmasslichen Täter etwas später an der Wallisellenstrasse von der Stadtpolizei angehalten und festgenommen werden, wie es weiter hiess. Es handle sich dabei um vier Schweizer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren. Das zuvor erbeutete Deliktsgut sei bei der Kontrolle der vier Tatverdächtigen ebenfalls zum Vorschein gekommen und sichergestellt worden.

Die genauen Hintergründe und der Tathergänge sind laut Mitteilung Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

