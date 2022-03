Sweet Home: Rezepte für den Sonntag – Fünf feine Fleischgerichte Machen Sie es wie früher: Bereiten Sie nur einmal in der Woche ein gutes Fleischgericht zu und geniessen Sie es mit Ihren Liebsten als besonderes Festessen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Rollbraten

Typisch Sonntag: Ein guter Braten. Foto über: Bread and Olives

Das typische Sonntagsgericht ist ein Braten. Es hat seine Tradition in einer Zeit, als man wenig Fleisch ass beziehungsweise sich lediglich am Sonntag und an Festtagen ein gutes Stück gönnte. Versuchen Sie diesen Rollbraten, er kommt bestimmt auch bei Gästen gut an.