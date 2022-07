Das raten Basler Ernährungsberater – Fünf Essenstipps für die nächste Hitzewelle Pralle Sonne, Temperaturen über 30 Grad. Die Luft flimmert. Abkühlung kommt aus der Küche. Wie Sie Ihren Sonnenschutz essen können und warum Sie statt kühlen Biers in den nächsten Tagen lieber Gurkenschaumsuppe schlürfen sollten, lesen Sie hier. Karoline Edrich

An heissen Tagen sollten Sie mehr Rohes zu sich nehmen, raten Ernährungsberater. Foto: Michael Scherrer

Setzen Sie auf leichte Kost

Diesbezüglich sind sich die Basler Ernährungsfachleute einig: An heissen Tagen sind leichte, wässrige Nahrungsmittel das A und O. «Schwer verdauliches, fettreiches Essen belastet den Stoffwechsel. Das gilt es während der Hitze zu vermeiden», erklärt Ernährungsberaterin Corina Simeon. Sie empfehle Salate in allen Variationen. Wer grillen will, solle das Steak lieber mit ein paar Gemüsespiessen ersetzen. Auch die Basler Spitäler bieten ihren Patienten jetzt leicht Verdauliches an. «Im Sommer verfügen wir jeweils über eine grosse Auswahl an kalten Gerichten und leichten Menüs. Heute stand bei uns Rotzunge vom Grill mit Blattspinat auf dem Speiseplan», sagt Daniel Tschopp, Hotellerieleiter des Bethesda-Spitals. Im Unispital werden warme Gerichte reduziert. «Wir bieten aktuell viele kalte Teller an wie mediterranen Kartoffelsalat, Feta-Wassermelonen-Salat oder Vitello tonnato», sagt Mediensprecherin Caroline Johnson.