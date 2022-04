Wikinger-Film «The Northman» – Füdliblutter Wahnsinn Das von Schauspieler Alexander Skarsgård und Regisseur Robert Eggers kreierte Actionspektakel macht keine Kompromisse – ausser bei den Penissen. Matthias Lerf

Wüten, bis das Blut spritzt: Alexander Skarsgård als Wikinger Amleth in «The Northman». Foto: Aiden Monaghan (Focus Features, LLC)

Wikingerüberfall. Wie Verrückte rennen die Angreifer durchs Dorf und metzeln alles nieder, was ihnen in die Quere kommt. Ein Hüne tut sich dabei besonders hervor, prügelt, schlägt. Am Ende geht er mit blossen Zähnen jemandem an die Gurgel, das Blut spritzt. Dann hebt er die Arme gen Himmel. Und heult wie ein Wolf.