Fuchs am Unispital von Wildhüter erschossen

Am Zürcher Unispital wurde ein Fuchs nach einem Zwischenfall mit einer Mitarbeiterin erschossen. Die Angestellte sass an einem der Pausentische draussen, wie das Universitätsspital in einer internen Mitteilung vom Dienstag schreibt. Dabei tauchte der Fuchs auf und «verletzte sie unvermittelt am Bein», heisst es in dem der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegenden Schreiben.