Ein Lichtstrahl in der Dunkelheit: Nächste Woche wird es wieder Filmvorstellungen geben, wie hier im November im Zürcher Kino Houdini. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Ab Montag wird wieder mehr öffentliche Kultur möglich sein. Das fühlt sich an wie die ersten wärmenden Frühlingsstrahlen, die den nächtlichen Frost durchbrechen: Kino und Theater mit wenig Publikum im Saal und Open-Air-Konzerte mit 100 Zuhörenden – alles mit strengen Sicherheitsmassnahmen.

Auch wenn das nicht dazu führen wird, dass Kultur ihren grossen Auftritt hat, so sind dies doch positive Signale. Denn Kultur ist wesentlich: für die Auseinandersetzung und Vertiefung, aber auch zur Zerstreuung. Sie ist nicht das, was am Schluss, nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse, dazukommt; nein, sie ist am Anfang schon da, was nur schon der Gebrauch der Sprache zeigt.