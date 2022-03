Warme Tage, frostige Nächte – Frühlingsanfang bringt Temperaturen bis 18 Grad Für die ganze nächste Woche erwarten die Meteorologen viel Sonne und Temperaturen von 14 bis frühsommerliche 21 Grad.

Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau vom Schadaupark in Thun. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Pünktlich zum astronomischen Frühlingsanfang sind die Temperaturen am Sonntagnachmittag bis auf 18 Grad geklettert – so in Basel. Zürich mit 17 Grad folgte mit kleinem Abstand und danach Genf mit 16 Grad, wie Meteonews meldete.

Für die ganze nächste Woche erwarten die Meteorologen viel Sonne und Temperaturen von 14 bis frühsommerliche 21 Grad. Es bleibt meist trocken. In den klaren Nächten sinken allerdings die Temperaturen auf frostige Werte um den Nullpunkt oder wenige darüber.

SDA/ij

