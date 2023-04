Neubau der Psychiatrie Baselland – Früher sperrte man die «Irren» ein, heute gibt es kaum noch Zwang Im Herbst werden in Liestal unter anderem die neuen Isolationszimmer in Betrieb genommen. Zimmer, die nur noch im äussersten Notfall benutzt werden. Leif Simonsen

Blick auf den Neubau der Krisenintervention, die im Herbst eröffnet wird. Foto: Nicole Pont

Die Spitäler sind am Anschlag, jedes Jahr steigen die Patientenzahlen stark an. Sie müssen ausbauen: Das Kantonsspital Baselland plant ein neues Bettenhaus auf dem Bruderholz, das Unispital Basel einen ganzen Gesundheitscampus. Finanzierung? In beiden Fällen gibt es Fragezeichen.

Anders sieht es in der Psychiatrie aus. Zwar steigen die Zahlen auch hier, doch gibt es einen Trend hin zur ambulanten Behandlung. Deswegen müssen die Kapazitäten nicht erweitert werden. Im Herbst wird die Psychiatrie Baselland (PBL) in Liestal zwei neue Bauten einweihen, einen für Alterspsychiatrie und einen für die Krisenintervention. Heute hat die PBL 220 Betten – künftig werden es nicht mehr sein. Der Kostenrahmen von 66 Millionen Franken soll eingehalten werden, auch das verdient dieser Tage ein Ausrufezeichen.

CEO Barbara Schunk und der Direktor der Erwachsenenpsychiatrie, Matthias Jäger, nehmen die «Basler Zeitung» mit auf eine Besichtigung des fast fertiggestellten Gebäudes für Krisenintervention. Hier werden künftig diejenigen Menschen vorübergehend behandelt, die in eine psychische Krisensituation geraten sind. In den meisten Fällen ist die Situation nicht so aussichtslos, wie sie erscheint. Im Schnitt bleiben die Patienten heutzutage 18 Tage stationär in Behandlung.

Angst vor den psychisch Kranken

Vor knapp 200 Jahren war das noch anders. Der frühere Liestaler Stadtpräsident und heutige Basler Stadtentwickler Lukas Ott hat in seinem Buch zur Geschichte der Psychiatrie Baselland den Umgang mit den sogenannt «Irren» im frühen 19. Jahrhundert im Stedtli beschrieben.

Ein Martin Birmann besuchte seinen Vater Ende der 1840er-Jahre im «Siechenhaus» und soll gemäss seinen Schilderungen «in einem engen Holzverschlag hinten im Hof den Unglücklichen» gefunden haben. Der Vater habe ihn nur oberflächlich erkannt und beständig «irre» geredet. «Kein Licht drang in den Schreckensraum», notierte Birmann. «Ein wenig vermodertes Stroh auf dem Boden war das Lager; das Essen wurde in einem Holzgefäss durch einen Schieber hineingestossen, und der Schieber sofort wieder geschlossen. Eine verpestete Luft erfüllte den Raum.»

Die psychisch Kranken wurden zu dieser Zeit abgeschottet, da ihre Gefährlichkeit gefürchtet wurde. «So wurden viele Irre quasi als Monstren in Käfigen gehalten und an die Kette gelegt», schreibt Ott. Die Anstalt war für die meisten Endstation: Kaum jemand kam hier je wieder heraus.

Noch in den 1950er-Jahren galten Psychiatriepatienten als Dauerpatienten. Vieles änderte sich, als die Psychopharmaka – eher zufällig – entdeckt wurden. Seither hat sich nach Jahrzehnten erbitterter Glaubenskämpfe in der Wissenschaft die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Medikamente in Kombination mit persönlicher Betreuung durch Therapeuten am erfolgversprechendsten sind, wenn Menschen mit Depressionen oder Psychosen behandelt werden.

Sehr wenige Zwangsmassnahmen in Baselland

Was im Baselbiet heute sehr selten zur Anwendung kommt, sind die Zwangsmassnahmen – dass also jemand gegen seinen Willen von der Kindes- und Erwachsenen-Schutzbehörde (Kesb) in die Psychiatrie eingewiesen wird. 2022 waren von den insgesamt 2190 erwachsenen Patientinnen und Patienten, die in der PBL stationär behandelt wurden, 381 unfreiwillig eingewiesen worden. Baselland ist seit Jahren einer derjenigen Kantone mit der niedrigsten Rate dieser sogenannt fürsorgerischen Unterbringungen.

Das ist systembedingt: Das Baselbiet hat im Gegensatz zu anderen Kantonen die Praxis, wonach die Kesb Zwangsmassnahmen verfügt und nicht die Ärzte. Das ist umständlicher, weswegen davon offenbar häufiger abgesehen wird. 2021 – aus diesem Jahr stammen die jüngsten Zahlen – wurden im Baselbiet 1,12 pro 1000 Einwohner fürsorgerisch untergebracht. Zum Vergleich: In Neuenburg, das schweizweit an der Spitze liegt, waren es 2,72 von 1000 Personen.

Siebzig Prozent kommen nur einmal

Was ebenfalls vergleichsweise selten vorkommt, sind die sogenannten Isolationen. Im Schnitt greift die PBL 30- bis 40-mal im Monat zu dieser Massnahme. Dann, wenn Patientinnen und Patienten jemanden bedrohen oder die Gefahr eines Suizids besteht. Auf der Krisenintervention der Psychiatrie sollen zwei Isolationszimmer eröffnet werden. Fenster und Türen lassen sich von den Eingesperrten nicht öffnen. Zum jetzigen Zeitpunkt des Umbaus fehlen nur die Möbel, die eigens für solche Zimmer angefertigt werden: Möbel aus Schaum, die es verunmöglichen, sich zu verletzen. In den Isolationszellen kann die ultimative Form des Zwangs ausgeübt werden. Die Patienten werden eingesperrt, hier können sie gezwungen werden, ihre Medikamente zu nehmen. Meist haben sie sich nach ein paar Stunden wieder beruhigt.

Im Oktober sollen die ersten Patienten in die neuen Gebäude einziehen. Im Gebäude für Krisenintervention werden 44 Betten zur Verfügung stehen. Anders als vor 150 Jahren wird der Aufenthalt in der Regel nur von kurzer Dauer sein. Sechzig Prozent der Patienten bleiben weniger als dreissig Tage in der Psychiatrie, weniger als ein Prozent muss mehr als ein halbes Jahr stationär behandelt werden. Die Zeiten, in denen die Psychiatrie als Endstation betrachtet werden musste, sind vorbei. Ein Grossteil der Betroffenen findet den Weg aus der Depression. «Heute», sagt Jäger, «sind siebzig Prozent der Patienten nur einmal in der Klinik und benötigen keine weitere stationäre Behandlung.»



