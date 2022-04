Interview mit Carla Del Ponte - «Früher oder später wird Putin vor Gericht stehen»

Frau Del Ponte, Sie fordern einen internationalen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Was hat Sie dazu bewogen?

Ich hatte nicht die Absicht, mich öffentlich über diesen Krieg zu äussern. Aber dann habe ich Bilder von Massengräbern gesehen, wie damals in Jugoslawien, wie in Ruanda – Bilder, von denen ich gehofft hatte, dass wir sie in Europa nie wieder zu Gesicht bekämen. Ich beschloss, mein Schweigen zu brechen. Auch, weil ich die einzige Person bin, die jemals einen ehemaligen Staatspräsidenten vor ein internationales Gericht gebracht hat.