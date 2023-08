Deutsch für fremdsprachige Kinder – Frühe Sprachförderung in Birsfelden Die Gemeinde will fremdsprachige Kinder möglichst früh fördern. Ab Montag gehen 31 Kinder im Rahmen eines Pilotprojekts zwei Vormittage gratis in die Kita oder Spielgruppe. Tobias Burkard

Durch frühe Sprachförderung sollen fremdsprachige Kinder gleiche Chancen wie alle haben. Symbolfoto: Tamedia Archiv

Pro Woche zwei zusätzliche Vormittage Sprachförderung – und zwar gratis. Mit diesem Angebot im Rahmen eines Förderprogramms will die Gemeinde Birsfelden Chancengleichheit für fremdsprachige Kinder fördern. «Das Verstehen der deutschen Sprache spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Sprachliche Kompetenzen sind wichtig für eine erfolgreiche Schullaufbahn und den späteren Einstieg ins Berufsleben», so die Gemeinde. Ab kommendem Montag werden 31 Kinder in der Kita oder der Spielgruppe vom Angebot profitieren, wie der «Birsfelder Anzeiger» berichtet.

Gestartet ist das Pilotprojekt bereits im Januar dieses Jahres. Damals sendete die Gemeinde allen Eltern von Kindern, die ab dem Jahr 2024 in den Kindergarten gehen, einen Erhebungsfragebogen zur Abklärung eines möglichen Bedarfs in der Sprachförderung. Das Ergebnis dieser Umfrage zeigte: Bei rund 46 Prozent der Befragten bestand Bedarf. Birsfelden hat gemäss eigener Einwohnerstatistik einen Ausländeranteil von 33 Prozent.

Obligatorium soll bald kommen

Christine Dolder, Abteilungsleiterin Gesellschaft, Freizeit und Kultur, geht nicht davon aus, dass schlechtere Kenntnisse vorgetäuscht worden sind, um vom kostenlosen Angebot zu profitieren: «Wenn ein Kind gemäss Fragebögen als förderungsbedürftig eingestuft wird, es in der Spielgruppe aber sehr gut Deutsch spricht, wird das den Betreuungspersonen auffallen», äussert sie sich im «Birsfelder Anzeiger».

Der Kanton Basel-Stadt hat bereits vor 13 Jahren ein Sprachförderungsobligatorium für fremdsprachige Vorgartenkinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen eingeführt. Der Landkanton will das ebenfalls tun mit einem neuen Gesetz, welches vom Landrat erst noch genehmigt werden muss. Im Fall einer Annahme sollen Gemeinden künftig ein Obligatorium einführen können, das die Eltern bei Förderbedarf dazu verpflichtet, ihre Kinder vor Eintritt in den Kindergarten in die Kita zu schicken. Die Gemeinde Birsfelden ergreift nun schon vorher die Initiative.

Fehler gefunden?Jetzt melden.