Prämierte Geschäftsideen – Früh übt sich, wer Unternehmerin werden möchte Im Rahmen eines Wettbewerbs präsentierten am Samstag Basler Schülerinnen und Schüler einer Jury ihre Miniunternehmen. Deuxième Chance ist eines der sechs Siegerteams. Dorothea Gängel

Das Team von Deuxième Chance freut sich über den Sieg: Lorin Klass (CEO), Deborah Hotz (CTO), Lorena Weber (CAO), Finja Sens (CMO), Henry Dreyfus (CPO) und Loïc Vock (CFO) (v.l.). Foto: PD

Über 150 Schülerinnen und Schüler aus drei Basler Schulen haben sich dem Wettbewerb von Young Enterprise Switzerland (YES) gestellt, dem führenden Anbieter von praxisorientierten Wirtschafts- und Meinungsbildungsprogrammen für Schulen in der Schweiz. Sie haben ihre eigenen kleinen Betriebe gegründet und ein Jahr lang geführt. Am 18. Februar hatten sie nun die Gelegenheit, ihr Miniunternehmen im Rahmen einer vierminütigen Pitch-Competition in der UBS-Geschäftsstelle Basel Aeschenvorstadt einer Jury zu präsentieren. Diese hatte die schwierige Aufgabe, aus den 21 Betrieben sechs Siegerteams auszuwählen.