Immunsystem stärken – Fruchtsaft-Meister bringt Acerola in Hochform Die Tropenfrucht ist die stärkste Vitamin-C-Bombe, die die Natur zu bieten hat. Jetzt versucht Anton Korgo das Produkt von Basel aus neu zu lancieren. Das Bedürfnis nach einem Immunverstärker könnte ihm in Corona-Zeiten helfen. Daniel Wahl

Der Grafiker Andreas Mesmer stellt Anton Korgo in Birsfelden die neu entwickelten Produkteverpackungen für Acerola vor. Foto: Daniel Wahl

Eigentlich ist es verwunderlich, dass die kleine tomaten- oder kirschenförmige Tropenfrucht Acerola mit ihren explosiv hohen Vitamin-C-Werten bis heute keinen durchschlagenden Erfolg auf dem Getränke- und dem Gesundheitsmarkt hatte. 100 Gramm Acerola enthalten 1,3 Gramm Vitamin C. Das sind 283-mal mehr Vitamin C als in der gleichen Menge Apfel. Gegen Acerola ist Apfel wie Homöopathie.