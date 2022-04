Thermometer fällt unter null Grad – Frostiger Start zum Wochenbeginn Die Schweiz blickt auf eine kalte Nacht zurück. Das Wetter soll aber in dieser Woche milder werden.

Nach dem Schneefall in den letzten Tagen klärte sich der Himmel über der Schweiz zu Beginn der neuen Woche aufgeklart. Die Nacht war allerdings frostig. Die Temperaturen sanken bis um 6.30 Uhr vielerorts unter null, wie MeteoNews am Montagmorgen auf Twitter mitteilte.

Im Mittelland gab es Bodenfrost in Lagen unter 700 Meter. So sank das Thermometer im solothurnischen Welschenrohr auf -11,1 Grad. In Hallau SH waren es mit -5,4 Grad ebenfalls sehr frostig. Vor allem den aktuell blühenden Obstbäumen könnte der Frost geschadet haben.

Kalt war es auch in Solothurn mit -4,5 Grad, in Rünenberg BL mit -4,3 Grad, mit -4,1 Grad in Bischofszell TG und Balsthal SO. In Mülchi BE waren es -3,6 Grad. In Rafz fiel das Thermometer auf -3,5 Grad, während in Würrenlingen AG -3,8 Grad gemessen wurden.

Winter im April Viel Neuschnee in der Schweiz – «massive Frostschäden» möglich In exponierten Lagen wie im Jura, im Wallis und im Engadin fiel das Thermometer unter -10 Grad, wie der Wetterkarte von MeteoNews weiter zu entnehmen ist. Den Tag hindurch fallen zu Wochenbeginn noch vereinzelt Schneeflocken. In den kommenden Tagen sieht es laut SRF Meteo jedoch nach einer milderen Phase aus.

Der späte Schneefall ist nicht ungewöhnlich. So schneite es laut SRF Meteo zum Beispiel in Lugano am 14. April 1962. In Genf fielen am 22. April 1986 noch Flocken vom Himmel. Und Arosa verzeichnet gar am 25. Juli 1977 noch eine weisse Pracht.

