Markt für Ghostwriter wächst

Was bedeutet Ghostwriting?



Einen Ghostwriter engagiert man, um einen bestimmten Text zu schreiben, während man selbst die Lorbeeren einheimst. Ursprünglich waren Ghostwriter vor allem in der Politik zu finden, als Redenschreiber, oder auch als Autoren von vermeintlichen Autobiografien. Doch mittlerweile bieten und bewerben sie ihre Dienste auch im akademischen Bereich an. Angespornt wird ihr Geschäft durch die immer strengeren Plagiatsvorschriften der Universitäten. Das klingt zuerst paradox, lässt sich aber durchaus nachvollziehen: Schon vor dem Anbruch des digitalen Zeitalters kam es vor, dass sich Studenten bei ihren schriftlichen Arbeiten von Freunden, Bekannten oder eben auch einem angeheuerten Autor unter die Arme greifen liessen. Die einfachere – und kostengünstigere – Variante, sich die Arbeit zu erleichtern, war allerdings das Abschreiben. Wie die Geschichte zeigen sollte, hielt es auch so mancher spätere Amtsträger für schlau, weite Passagen seiner Abschlussarbeit aus anderen Quellen zu übernehmen, ohne diese korrekt zu kennzeichnen. Das spätere Aufkommen von Software, die solche Plagiate in Sekundenschnelle erkennt und heute von so gut wie jeder Universität eingesetzt wird, sollte nicht nur im deutschsprachigen Raum für so manchen Skandal – und sogar die Aberkennung von Titeln – sorgen.



Mit dem Ende des Abschreibens beginnt die Hochphase der akademischen Ghostwriter. Während es sich bei einer zugekauften Arbeit genauso um ein Plagiat handelt (schliesslich bedeutet der Begriff, das Werk eines anderen als das eigene auszugeben), stösst bei der Identifizierung als solches jede Software an ihre Grenzen. Ghostwriter erstellen individuelle Textunikate, die alle zitierten Quellen penibel angeben und zumindest aus Sicht der Software genauso gut aus der Feder des Schützlings stammen könnten. Fälle, in denen das Werk eines Ghostwriters als solches entlarvt wurde, sind dementsprechend rar. Über die Dunkelziffer, wie viele Menschen das Angebot nutzen, sagt das selbstverständlich nichts aus.



Wie verbreitet sind Ghostwriter in der Schweiz?



Bereits im Jahr 2015 haben wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt. Damals konnte festgestellt werden, dass eine Ghostwriting-Agentur allein mehr als einhundert Schweizer Kunden pro Jahr bedient hatte. Wie sieht es heute aus? Dr. Thomas Nemet, CEO der Agentur ACAD WRITE, hält sich zu den aktuellen Zahlen bedeckt. Verraten möchte er nur, dass die Nachfrage seit der Gründung seiner Firma vor 15 Jahren kontinuierlich angestiegen sei, so auch in der Schweiz.

„Das Bildungssystem wird immer mehr verschult, gleichzeitig gibt es mehr Studenten, die nebenbei arbeiten müssen. Der entstehende Zeitkonflikt sorgt dafür, dass sich eben mehr Menschen nach Unterstützung umsehen“, erklärt der promovierte Philosoph den Trend.



Für seine Agentur schreiben mehr als 400 Autoren akademische Arbeiten, ein guter Teil davon hauptberuflich. Dass sie diesen Service überhaupt anbieten können, liegt daran, dass es vollkommen legal ist, eine wissenschaftliche Arbeit zu kaufen bzw. verkaufen. Ein Rechtsverstoss liegt erst dann vor, wenn der Käufer eine ehrenwörtliche Erklärung unterschreibt, in der er angibt, dass es sich beim Werk um seine eigene geistige Schöpfung handelt. Bei kleineren Seminararbeiten wird selten so eine Erklärung verlangt. Und auch bei Abschlussarbeiten nehmen wohl viele das Risiko in Kauf – wohl nicht zuletzt, weil es kaum mahnende Beispiele gibt, in denen die Zusammenarbeit mit einem Ghostwriter aufgeflogen wäre.



So funktioniert akademisches Ghostwriting