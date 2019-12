Weitblick aus dem Wohnzimmer

Konzept

Über den grosszügigen Windfang und das Entree wird das Treppenhaus betreten. Von hier aus können alle Geschosse zu Fuss oder hindernisfrei mit dem Lift erreicht werden. Es werden, je nach Käuferwunsch, entweder Parkett oder Bodenplatten verlegt. Die in allen Wohnräumen verlegte Fussbodenheizung mit Einzelraumsteuerung sorgt an kalten Tagen für wohlige Wärme, eine Erdkühlung erlaubt an warmen Sommertagen eine energieneutrale Kühlung der Wohnung. Sämtliche Wohnungen in den Erd- und Obergeschossen verfügen über grosse Balkone und Wintergärten, den Attikawohnungen sind weitläufige Terrassenlandschaften angegliedert. Den Erdgeschosswohnungen ist zudem ein Privatgarten zugeordnet. Die raumhohen Fenster und Türen erhöhen im Zusammenspiel mit einer Komfortlüftung den Wohnkomfort. Jede der Wohnungen verfügt nebst eines Bads über ein seperates WC mit Dusche, einen Abstellraum und einen Wintergarten, sowie ein Kellerabteil und einen voll ausgebauten Hobbyraum im Untergeschoss. Anschlüsse für je eine Waschmaschine und einen Tumbler sind in der Wohnung vorhanden.

Ausstattung

Die hochwertige Ausstattung der Wohnungen in Hinsicht auf Bodenbeläge, Wandgestaltung, Bäder- und Küchenausstattung werden vom Käufer aktiv mitbestimmt. Die Architektenauswahl dient bei der Realisierung als Vorschlag und ist Grundlage der einzelnen grosszügigen Budgetpositionen. Individuelle Wünsche und Anpassungen sind natürlich möglich.