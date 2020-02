Lindengarten – Wohnen im eigenen Park

Planung und Ausführung: 2018 – 2022



Baustart erfolgt Frühjahr 2020

Wohnen Sie gerne ruhig an einer exklusiven einzigartigen Lage? Möchten Sie all die Dinge, die Sie im Alltag benötigen, bequem zu Fuss erreichen können? Wollen Sie Ihr Heim individuell gestalten? Dann sind Sie an der Terrassenstrasse in Arlesheim an der richtigen Adresse.