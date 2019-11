Im Grünen wohnen, in der Stadt leben

Das Grundstück des Oberen Batterieweges liegt an prominenter Lage zwischen der Bruderholzallee und dem Park der Batterieanlage am oberen Ende des beliebten Bruderholz. Das städtische und doch grüne Quartier verbindet die Annehmlichkeiten von Stadt und Land: Städtische Versorgung und gute Anbindung vereint mit ruhigem Wohnen in der Natur. Fussläufig entfernt, bietet die Haltestelle des ÖV direkte und rasche Verbindungen in die Basler City.