Studieren von zu Hause aus

Bei der virtuellen Klasse handelt es sich um Studierende, die, nicht wie sonst üblich, für den Präsenzunterricht an den Campus reisen. Stattdessen nehmen sie via Audio, Video und Chat virtuell am Unterricht der physischen Klasse teil. Umgekehrt ist mit diesen Kanälen die Interaktion der Dozierenden und «Normalstudierenden» mit ihren Remote-Kommilitonen sichergestellt. So bildet die physische und die virtuelle zusammen eine Klasse, die gemeinsam und zeitgleich einen Studiengang oder eine Weiterbildung absolviert.