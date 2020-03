Mit der Blaggedde günstig aufs Jungfraujoch

Mit der Basler Fasnachts-Blaggedde 2020 geht es dieses Jahr leider nicht an die Fasnacht, dafür vergünstigt aufs Jungfraujoch und zum halben Preis auf die Skipisten in der Jungfrau Ski-Region. Diese Aktion ist gültig bis am 15. März 2020.

Aus aktuellem Anlass offerieren die Jungfraubahnen allen, die eine «Basler Fasnachts-Blaggedde 2020» am Schalter vorweisen können, bis zum 15. März 2020 ermässigte Preise fürs Jungfraujoch und bis zu 50 Prozent auf den Sportpass Grindelwald-Wengen. Das Angebot ist an jeder bedienten Verkaufsstelle der Jungfraubahnen erhältlich. Alle Informationen finden Sie hier: Fasnachts-Spezialangebot.