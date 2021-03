Christine Richards Rundschau – Frohe Ostern, trotz alledem Ein paar wenige Lektionen, die mich das Leben gelehrt hat. Meinung Christine Richard

Ich habe allerhand gelernt. Wie man Ostereier biomässig bemalt. Wie man Fingernägel am besten lackiert. Wie man Saucen montiert. Wie man karamellisiert, vertikutiert, optimiert. Dass man mit Kaffeesatz düngen kann. Dass man Sahne nicht bei Gewitter schlagen soll. Dass schwarze Kleidung schlank macht. Dass man beim Sakko den mittleren Knopf schliessen soll. Dass meine Uhr nicht wasserdicht ist. Und dass ich selber nicht ganz dicht bin. Denn wozu eigentlich habe ich all den Schnickschnack gelernt? Ich habe gelernt, mein Leben bis ins Kleinste zu organisieren. Was aber hat – umgekehrt – das Leben mich gelehrt?