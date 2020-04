Christine Richards Rundschau – Frohe Ostern mit Corona? Im Jahr 2020 haben die hohen christlichen Feiertage eine besondere Bedeutung. Meinung Christine Richard

«Das Osterlamm», ein Gemälde des Spaniers Francisco de Zurbarán aus dem Jahr 1639. © Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Heute ist Gründonnerstag, das letzte Abendmahl. Morgen ist Karfreitag, die Kreuzigung. Jesus starb für die Menschheit – stellvertretend. Der Gottessohn nahm die Schuld der Menschen auf sich, er sühnte sie mit dem eigenen qualvollen Tod. Damit wir die Sündenstrafe nicht am eigenen Leib büssen müssen. Damit wir nicht unerlöst sterben müssen. Gott ist letztlich gut, dachte ich. An Ostern 2020 aber wird in aller Welt gestorben. Leichen werden mit Gabelstaplern in Kühlwagen verladen. Lieber Gott, hast du deinen Sohn und den Sinn des Opfertods vergessen? Gibt es eine Auferstehung? Soll jetzt auf Erden ewiger Karfreitag sein?