Die Schweizerische Post empfiehlt in ihrem Ratgeber «Weihnachtskarten texten – so gehts», sich schon nach den Sommerferien Gedanken über Inhalt und Gestaltung zu machen. Foto: BZ/zvg

Wir schreiben Mittwoch, den 12. Oktober, und bei Ihnen zu Hause läuft, wie bei den meisten Menschen in dieser Jahreszeit, im Hintergrund bestimmt Adventsmusik, während Sie sich gerade Gedanken über Weihnachten machen. Schliesslich steht das Fest sozusagen vor der Haustür, lauernd wie ein Hausierer, der gleich bei Ihnen klingeln wird. Manche Geschäfte haben die Regale schon mit Christbaumkugeln geschmückt, bevor sie im Dezember die Osterhasen in die Schaufenster stellen werden. Und die Heilsarmee übt in ihren Lokalen auch bereits nach Kräften, damit sie bald mit Posaunen den Lärm der Baumaschinen in der Basler Innenstadt zu übertönen vermag.