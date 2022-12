Weihnachtskarten im Museum der Kulturen – Fröhliche Weihnachten und ein schönes Fest Weihnachts- und Neujahrskarten gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Motiven. Eine Ausstellung präsentiert ihre Vielfalt nicht nur bei uns, sondern weltweit. Simon Baur

Weihnachtskarte: Olten in Schneekugel, Verlag Otto Michel, Olten, 1908 von Olten nach Dornbirn, Österreich versandt.

In vielen Kulturen und Religionen ist der Versand von Neujahrsgrüssen, Glückssymbolen und guten Wünschen beim Übergang in einen neuen Zeitabschnitt üblich. Erfahrungsgemäss ist diese Zeit keine einfache und entsprechend heiter und fröhlich sollen die Motive sein. Auf iranischen Neujahrskarten werden oft Gedichte zitiert und mit einer Auswahl an Gegenständen illustriert, die Wohlstand, Reinheit, Glück und Fruchtbarkeit verkörpern. Glück, Erfolg und Wohlstand stehen im Mittelpunkt chinesischer Neujahrsgrüsse. Und in der Schweiz sind es Motive, die auf Weihnachten oder bevorstehendes Glück hinweisen.