Männer beim Coiffeur – Frisuren zwischen Totalschaden und ganz in Ordnung Wenig Haar, viele hilflose Erklärungsversuche – und am Ende sieht das Ergebnis sowieso jeden Monat gleich aus. Warum es für Männer beim Coiffeur nichts zu gewinnen gibt. Max Scharnigg

In Erklärungsnot: Viele Männer wissen nicht so genau, was die eigene Kopfform und das Haarmaterial für einen befriedigenden Haarschnitt überhaupt hergeben. Foto: Getty Images

In dem sehr schönen Film «Der Mann der Friseuse» von 1991 fasst ein zwölfjähriger Knabe den Entschluss, seine Coiffeuse zu heiraten. Weil ihm ihre liebevolle Behandlung, aber auch die ganze Atmosphäre in dem kleinen Salon (es spielt in der Provence) so zauberhaft vorkommen und natürlich alles auch ein bisschen erotisch ist. Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch, der jedoch deutlich ins Reich der Fiktion zu sortieren ist. Es mag Männer geben, die im Laufe ihres Lebens ein liebenswürdiges Vertrauensverhältnis zu ihrem Coiffeur aufbauen und ihn über Jahrzehnte treu alle vier Wochen aufsuchen. Glückwunsch, so sollte es sein. Die Regel ist es eher nicht.