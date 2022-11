Literatur aus Frankreich – Frisches Lesefutter vom Nachbarn Sechs neu übersetzte Romane spiegeln das Land kulturell aus verschiedenstem Blickwinkel. Peter Burri

Die «Grande Nation» hat viele Facetten, das wird in der Buchauswahl deutlich. Foto: Florian Wehde / unsplash

Von sozialem Aufstieg, dem Umgang mit Terrorismus, einem abgehalfterten Schauspieler, einer französisch-marokkanischen Familiengeschichte und unerwiderter Liebe handeln die hier vorgestellten Bücher. Sie machen allesamt Lust, sich aufs Sofa zurückzuziehen und sich in die Lektüre zu vertiefen.

Hartnäckige Wiederholung: Édouard Louis

Unter den Neuübersetzungen dieses Herbstes aus Frankreich befindet sich auch ein Titel von Édouard Louis: «Anleitung ein anderer zu werden» (Aufbau-Verlag). Der auch von der eben gekürten Nobelpreisträgerin Annie Ernaux geschätzte Liebling der linken Kulturszene greift einmal mehr sein Heranwachsen unter schwierigen Verhältnissen in der Provinz auf: Der ausgebeutete Arbeitervater trinkt, kujoniert seine Frau und verachtet den schwulen Sohn, der sich erst durch sein Studium emanzipieren kann und damit plötzlich Berühmtheit erlangt. In einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» erklärte Louis kürzlich: «Ich wiederhole Dinge, die meine Leser längst wissen, und zwinge sie dazu, es noch einmal, immer wieder zu betrachten. Bis die Scham einsetzt und sie sich fragen: Was mache ich eigentlich dagegen?» Das klingt etwas gar nach Methode Greta Thunberg und kann einer Annie Ernaux, die als Ethnografin ihrer selbst, wie sie sagt, stets mit Distanz zu sich arbeitet, nicht das Wasser reichen.

Ein Justiz-Thriller: Karine Tuil

Nach wie vor gibt es aber auch in Frankreich Autorinnen und Autoren, die Geschichten erfinden und mit subtileren Mitteln als der verbissenen Anklage gesellschaftspolitische Themen verhandeln. Zu ihnen gehört Karine Tuil, die 2019 mit «Menschliche Dinge» (auf Deutsch: 2020; verfilmt: 2021) viel Erfolg hatte. Darin schilderte sie, wie ein Sohn aus gutem Haus der Vergewaltigung angeklagt wird, wie komplex die Wahrheitsfindung vor Gericht abläuft und wie dabei das Gebäude der schicken Familie eines alternden Pariser Starjournalisten ins Wanken gerät. Mit «Diese eine Entscheidung» legt die ausgebildete Juristin nun einen weiteren Justiz-Thriller vor. Eine Untersuchungsrichterin hat zu entscheiden, ob ein verdächtiger Sympathisant des Islamischen Staates und Syrien-Rückkehrer verwahrt werden oder nur unter Beobachtung bleiben soll. Je länger sie abwägt, desto mehr gerät nicht nur das Berufsverständnis, sondern auch das Privatleben dieser engagierten Frau in Bedrängnis. Was immer sie beschliessen wird, kann fatale Folgen haben. Ein hochaktueller, immer wieder neu argumentierender und spannend komponierter Roman.

Sinn fürs Groteske: Julia Deck

Ein «Nationaldenkmal» ist im so betitelten Roman von Julia Deck nicht nur das Schloss bei Paris, sondern auch dessen Hausherr: ein legendärer Filmschauspieler, dessen Stern aber längst am Verblassen ist. Der eitle Liebhaber edler Karossen und mondäner Partys mit Draht zum Präsidentenpaar lebt auf zu grossem Fuss, das Verhältnis mit der jungen Gattin ist schwierig. Corona und die Protestler der Gelbwestenbewegung treiben ihr Unwesen, und das Personal gerät auf Abwege. Die Pariser Autorin erzählt den Untergang dieser illustren Scheinwelt mit schwarzem Humor aus der Schlüsselloch-Perspektive der halbwüchsigen asiatischen Adoptivtochter des Paars, die sich zusammenzureimen versucht, was da geschieht – und unweigerlich auf ein Verbrechen zusteuert. Vordergründig naiv spielt Deck mit dem Krimigenre und spitzt die Realität mit nur wenigen Drehungen zur Groteske zu.

Langer Atem: Leïla Slimani

Im zweiten Band ihrer Trilogie über eine marokkanisch-französische Familie in den geschichtlichen Wirren des Maghreb-Landes stellt Leïla Slimani, Goncourt-Preisträgerin von 2016, ihren langen Atem unter Beweis. Kämpfte der Kleinbauer Amine, dem nach dem Zweiten Weltkrieg eine wackere Elsässerin nach Marokko folgte, im ersten Band noch um sein Überleben, so ist er jetzt nach der Unabhängigkeit seines Landes ein gemachter Mann. Doch macht das weder ihn noch seine Frau glücklich, zumal sich in den frühen Siebzigerjahren neue innenpolitische Kämpfe ankündigen. Im Vordergrund des Buches «Schaut, wie wir tanzen» steht nun die nächste Generation. Tochter Aïcha hat in Strassburg Medizin studiert und emanzipiert sich. Ihre Heirat mit einem früheren politischen Aktivisten, der nun in den inneren Zirkel des Königs aufsteigt, erweist sich als problematisch. Und Aïchas Bruder versumpft derweil in Essaouira, wo westliche Hippies ihr Paradies suchen. Mit dieser Fortsetzung ist Slimani definitiv in ihrer Saga angekommen und schöpft mit lebensnahen Szenen und Bildern aus dem Vollen. Und dies vor stets greifbarem geschichtlichem Hintergrund. Wer den ersten Band nicht kennt, kann dank einem Personenverzeichnis auch direkt einsteigen.

Nun mal leicht: Hervé Le Tellier

Vielen bei uns wurde Hervé Le Tellier wohl erst mit seinem umfangreichen Bestseller «Die Anomalie» bekannt (Prix Goncourt 2020). Ein Flugzeug auf dem Weg von Paris nach New York verdoppelt sich in einem Unwetter samt seinen Passagieren. Die realen Menschen und ihre Avatare geraten in existenzielle Not, Politik und Wissenschaft ans Ende ihres Lateins. Le Tellier, Mitglied der Gruppe Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle, Werkstatt für potenzielle Literatur), griff hier tief in die Schubladen seiner Kunst des Verwirrens. Jetzt legt sein deutscher Verlag mit einem Kurzroman des Autors von 2007 nach. In «Ich verliebe mich so leicht» folgt ein über beide Ohren verliebter Mann aus Paris seiner Angebeteten nach Schottland, wo diese mit ihrem Partner verabredet ist. Ironisch-distanziert spricht Le Tellier immer nur von «unserem Helden» und lässt diesen in einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel auflaufen. Das liest sich leicht und vergnüglich, ist aber voller Widerhaken für alle, die sich schon einmal fragen mussten, ob Liebe bei unklarer Verteilung der Gefühle nicht auch eine Anmassung ist.

Ein Provinz-Panorama: Nicolas Mathieu

Nach dem Prix Goncourt von 2018 für seinen meisterhaften Roman «Wie später ihre Kinder» setzt Nicolas Mathieu mit «Connemara» seine sozialpsychologische Erkundung Lothringens fort. Die Kleinstädterin Hélène kehrt nach einem Burn-out in Paris in die Heimat zurück. Ihr Lebenspartner hat ihr dort einen Job bei einer hyperaktiven Consultingfirma in Nancy vermittelt und begleitet sie mit den gemeinsamen Töchtern. Doch die Wahrung des sozialen Aufstiegs aus ihrem Milieu sowie Arbeits- und Familienstress bewirken bei Hélène eine innere Leere. Zufällig trifft sie einen Jugendbekannten wieder, der einst im Eishockey brillierte, ihr damals eine andere vorzog und nun als Hundefutter-Vertreter durch die Gegend fährt. Mit diesem einfach gestrickten Mann, der getrennt von der Mutter seines Sohns lebt und seinen alten Vater betreut, entdeckt Hélène in billigen Absteigen ihre eingeschlafene sexuelle Lust wieder und auch den biederen Charme der Provinz. In grossen, dichten Erzählbögen blickt Mathieu auf das Heranwachsen seiner Protagonisten bei Epinal zurück. Das Städtchen ist im Eishockey-Fieber, an den Partys reisst Michel Sardous Hit «Connemara» alle mit. Dieser Schlager erklingt am Ende des Romans wieder an einem Fest von Hélènes neuer Clique, das allerdings aus dem Ruder läuft. Das Leben im französischen Nordosten, wo sich alte Gewohnheiten an der Start-up-Welt des gerade erstmals gewählten Präsidenten Macron reiben: Wiederum entwirft Mathieu ein Gesellschaftspanorama, das mit soziologischer Genauigkeit, aber auch Gespür für emotionale Wetterlagen und provinzielle Siedlungsstrukturen tief in den Seelenzustand unseres Nachbarlands leuchtet.

