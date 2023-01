Musste für seine Wahl wichtige Konzessionen machen: Kevin McCarthy, der neue Speaker des Repräsentanten­hauses. Foto: Michael Reynolds (EPA)

Kevin McCarthy ist der neue Speaker des Repräsentantenhauses – und ein armer Tropf. Sein Name steht für die Phase der grössten ideologischen Verwirrung der Republikanischen Partei mindestens seit Richard Nixons Zeiten. Manche ziehen auch eine längere Linie: 160, 170 Jahre zurück, in die Antebellum-Zeit, die Periode vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Aber dieser Vergleich ist ungerecht, denn die Blockade des Repräsentantenhauses in den 1850er-Jahren hatte ihre Wurzeln im Streit um die Sklaverei.