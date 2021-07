Neues Lokalradio in Basel – Frischer Wind mit «Happy Radio» im Äther Der frühere Radiomann Daniel Schindler mischt mit einem neuen Sender die Basler Radio-Szene auf – und will mit tiefem Budget an den Erfolg der 80er- und 90er-Jahre anknüpfen. Daniel Wahl

Voll digital und doch Retro-Vinyl: Daniel Schindler als «ausgedehnter Freizeit-Radiomoderator» im Homeoffice mit seinen Beatles-Schallplatten. Foto: zVg

Radio machen ist gar nicht mehr teuer. Nachdem die Regierungen in Corona-Zeiten die Arbeiter ins Homeoffice gezwungen hatten, erarbeiteten Software-Unternehmen Lösungen, mit denen man professionell klingendes Radio, basierend auf Internettechnologie, zu Hause oder sogar am Sandstrand produzieren kann. Genau davon hat Daniel Schindler in der Lockdown-Phase profitiert.

Weiter nach der Werbung

Als er mit seinem besten Freund, Max Diggelmann, freitagabends kleine Radiopartys im Internet lancierte und eine Community erfreute, die kein Kino und keine Kunsteisbahn besuchen konnte, wuchs der Wunsch nach mehr. Laut Schindler erhielten sie viele Anfragen: «Kann man euch auf einer Antenne empfangen? Gibt es mehr von euch?»