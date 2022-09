Theater Palazzo in Liestal – Frischer Wind in historischen Mauern Cynthia Coray übernimmt Anfang 2023 künstlerische Leitung des Theaters Palazzo. Sie bringt 30 Jahre Erfahrung als Schauspielerin mit. Daniel Aenishänslin

Yvonne und Eric Rütsche übergeben die Palazzo-Bühne an Cynthia Coray (sitzend). Foto: zvg

Cynthia Coray übernimmt von von Yvonne und Eric Rütsche. Sie möchte das Palazzo noch stärker zu einem Ort der Begegnung machen. «Ich wünsche mir, dass künftig jedes Kind aus dem Oberbaselbiet und der Region Liestal mindestens einmal im Theater Palazzo war», sagt sie. Erreichen möchte sie dies mit einem Ausbau des Kursangebotes für Kinder und Jugendliche im Bereich Theater und durch Kooperationen mit lokalen und regionalen Kulturinstitutionen und Schulen. Ein Ausbau des Angebots für Kinder und Jugendliche passt hervorragend ins Kulturhaus Palazzo.

Coray möchte Vielfalt des Theaters Palazzo weiterhin pflegen. «Wir sind glücklich, dass wir in Cynthia Coray eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit gefunden haben, die das Theater künftig künstlerisch leiten wird», sagt Yvonne Rütsche. Sie und Eric Rütsche werden sich im Vorstand des Vereins Neues Theater Palazzo weiterhin für das Theater engagieren.

Coray im Profil

Cynthia Coray (46) lebt in Tecknau, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Mit 16 Jahren liess sie sich Beatrice Voellmy in klassischem Sologesang ausbilden. Ein Jahr später stieg sie beim Jungen Theater Basel ein. 1997 schloss sie die Handelsmittelschule in Liestal ab. Danach folgte die Ausbildung zur Schauspielerin an der Schauspielschule Freiburg im Breisgau. Seit 1999 ist sie in Produktionen zu sehen wie «Silo8» von Karl’s kühne Gassenschau oder Filmen wie «Silberkiesel, Hunkeler tritt ab». 2018 gegründete sie das Jugend Theater BL . Die Stiftung Kultur und Bildung verlieh ihr 2020 den Kantonalbank Preis.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

