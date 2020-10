Migros Drachencenter in neuem Kleid – Frischer Wind in der Aeschenvorstadt Nach viermonatiger Umbauzeit öffnete das Einkaufszentrum am Freitag seine Türen. Den Kunden erwarten unter anderem eine Eventzone und eine Kühlbox für online bestellte Lebensmittel. Stephan Hänggi

Fast wie auf dem Markplatz: Der Frischebereich im neu gestalteten Drachencenter. Foto: Dominik Plüss

Die Migros Drachencenter wurde am Freitag wiedereröffnet, nachdem sie während vier Monaten neu gestaltet worden ist. «Schon wieder?», könnte man sich fragen. Tatsächlich aber liegt die erste Eröffnung bereits zwölf Jahre in der Vergangenheit: 2008 trat die Migros-Filiale an die Stelle des altehrwürdigen Drachen in der Sternengasse, dem seit 1957 ersten Shoppingcenter der Schweiz mit der ersten Tiefgarage in Basel. Der von der Migros betriebene Fischmarkt wurde im Drachencenter dann nicht mehr weitergeführt und seither von vielen Baslern vermisst.