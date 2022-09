Drohender Gasmangel – Frieren in Zürich, Normalbetrieb in Genf – ein heikles Szenario Die Romands sind weniger abhängig von Gas aus Russland und sehen sich besser auf eine Gaskrise vorbereitet als die Deutschschweiz. Im Winter könnte das zu Konflikten führen. Luca De Carli

Schnee und Kälte in Zürich bedeutet auch einen höheren Gasverbrauch – deshalb hoffen viele auf einen milden Winter. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wird in der Schweiz im Winter das Gas knapp? Sicher ist das nicht. Möglicherweise sind am Ende die Regionen unterschiedlich betroffen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin schliesst das jedenfalls nicht aus, wie er am Mittwoch an seiner Pressekonferenz zur drohenden Energiekrise sagte.