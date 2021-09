Nein zu Radikal-Umbauplan – Friedhof Hörnli behält umstrittene Parkplätze Die Stimmbevölkerung verwarf ein links-grün forciertes Umgestaltungsprojekt. Viele fürchteten, künftig müssten die Trauernden mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Die Verlierer suchen nach Erklärungen. Mischa Hauswirth

48 Parkplätze hätten verschwinden sollen, nun werden sie bleiben. Wie es aber mit dem Platz weitergeht, ist offen. Foto: Nicole Pont

Selbst erfahrene Politbeobachter waren sich bei der Prognose unsicher, ob die Parkplätze am Hörnli erhalten werden können. Denn Parkplatzabbau- oder Autoverkehrsreduktions-Vorlagen hatten in den vergangenen Jahren immer eine Mehrheit erzielt. Am Sonntag sagten 31’865 oder 52,51 Prozent Nein und verwarfen somit die Vorlage der Umwelt- und Verkehrskommission des Grossen Rates (Uvek), 48 Parkplätze vor dem Friedhof Hörnli abzubauen und stattdessen Bäume zu pflanzen. 28’818 oder 47,49 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten Ja.

Felix Wehrli, SVP-Grossrat und Gemeinderat von Riehen, der für den Erhalt der Parkplätze kämpfte, sagt, die Wählerinnen und Wähler hätten verstanden, dass das Hörnli der falsche Ort sei, um Parkplätze aufzuheben. «Das Hauptargument war sicher das Parkplatzangebot für Trauernde», so Wehrli. «Es schien einer Mehrheit widersinnig, Hörnli-Besucher quasi dazu zu drängen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen oder im Quartier einen Parkplatz suchen zu müssen.» Niemand in Riehen sei gegen Bäume, so Wehrli, aber an diesem Standort seien sie einfach am falschen Ort.