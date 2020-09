Trumps Nahost-Deal – Frieden mit Bahrain kommt zu überraschendem Zeitpunkt Als vierter arabischer Staat will Bahrain volle diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen. Bis vor kurzem hat das dortige Königshaus noch auf einem Palästinenserstaat beharrt. Peter Münch Tel Aviv

Frieden ohne Vorbedingung: König Hamad bin Isa Al Khalifa mahnt lediglich einen «gerechten und dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern auf Basis der Zwei-Staaten-Lösung» an. Foto: Hasan Jamali (Keystone)

Auf dem Weg zum Frieden mit der arabischen Welt sieht sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu plötzlich auf der Beschleunigungsspur: 15 Jahre habe es nach dem Abkommen mit Ägypten von 1979 gedauert bis zu einem weiteren Friedensvertrag, der 1994 mit Jordanien geschlossen wurde. Danach seien 26 Jahre vergangen bis zu dem Mitte August 2020 angekündigten Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Und nun habe man lediglich noch 29 Tage warten müssen, bis sich Bahrain als vierter arabischer Staat zur Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen mit Israel bereit erklärte. «Das ist eine neue Ära des Friedens», erklärte Netanyahu. (Lesen Sie hier den Kommentar zur Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten.)

Die am Freitag von US-Präsident Donald Trump wieder einmal per Twitter verkündete Nachricht von einem erneuten «historischen Durchbruch» in Nahost ist in Israel mit Freude und Genugtuung aufgenommen worden. Schliesslich deutet die Einigung mit Bahrain darauf hin, dass die vor Monatsfrist verkündigte Vereinbarung mit den VAE kein singuläres Ereignis, sondern eher ein Pilotprojekt sein könnte. Zu der für Dienstag angesetzten Unterzeichnung des sogenannten Abraham-Abkommens im Weissen Haus wurde deshalb nun flugs auch noch ein Vertreter Bahrains eingeladen.

«Das ist eine neue Ära des Friedens»: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verspricht sich Investitionen aus Bahrain. Foto: Alex Kolomoisky (Keystone)

Israel hat die Verbindungen zu Bahrain wie die zu anderen Golfstaaten seit Jahren schon im Halbverborgenen intensiv gepflegt. Neben der gemeinsamen Sorge wegen des Iran geht es dabei vor allem um Wirtschaftsbeziehungen. «Wir haben seit Jahren in den Frieden investiert, nun investiert der Frieden in uns», sagte Netanyahu und versprach, dass der Bahrain-Deal «wirklich grosse Investitionen in Israels Wirtschaft bringen» werde. In Bahrains Hauptstadt Manama war im Juni 2019 der wirtschaftliche Teil von Trumps Nahost-Friedensplan vorgestellt worden.

Trotz der stetigen Annäherung kommt die Vereinbarung mit Bahrain zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Denn noch Anfang September hatte das Königshaus dem angereisten US-Aussenminister Mike Pompeo sowie kurz darauf Trumps Schwiegersohn und Nahost-Gesandten Jared Kushner gegenüber betont, man bleibe der Arabischen Friedensinitiative von 2002 verbunden. Darin wird Israel eine Normalisierung als Gegengeschäft für einen Rückzug aus den 1967 im Sechstagekrieg besetzten Gebieten und die Gründung eines Palästinenserstaats angeboten. Nun normalisiert auch Bahrain seine Beziehungen zu Israel ohne diese Bedingung. König Hamad bin Isa Al Khalifa mahnte lediglich einen «gerechten und dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern auf Basis der Zwei-Staaten-Lösung» an.

Trump sprich von «historischem Durchbruch»: Zu der für Dienstag angesetzten Unterzeichnung des sogenannten Abraham-Abkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Weissen Haus wurde nun auch noch ein Vertreter Bahrains eingeladen. Foto: Evan Vucci (Keystone)

Wie schon beim Abkommen mit den VAE reagierten die Palästinenser empört. Bei Protesten wurden Fotos des bahrainischen Königs verbrannt. Der in Manama stationierte Botschafter wurde zurückbeordert. Die Autonomiebehörde in Ramallah sprach von einem «Betrug an Jerusalem, der Al-Aqsa-Moschee und der palästinensischen Sache». Die Enttäuschung wiegt umso schwerer, als die Palästinenser in der vorigen Woche bereits bei der Arabischen Liga mit dem Vorstoss gescheitert waren, die VAE wegen der Beziehungen zu Israel verurteilen zu lassen.

Kritik aus der Türkei und dem Iran

Unterstützung erhielten die Palästinenser von der Türkei, die das Abkommen mit Bahrain als «Ermutigung für Israel, sein illegitimes Vorgehen fortzusetzen», bewerteten. Heftige Attacken kamen aus dem Iran, wo das Aussenministerium in einer Erklärung von einer «niederträchtigen Entscheidung» sprach. Bahrain sei nun «ein Partner der Verbrechen des zionistischen Regimes». Gerichtet sind solche Worte aus Teheran gewiss auch an die schiitische Bevölkerungsmehrheit in Bahrain, die dort von der sunnitischen Minderheit beherrscht wird.

Oman, das immer wieder als weiterer Kandidat für eine Aufnahme von Beziehungen zu Israel gehandelt wird, begrüsste den Schritt der Führung aus Bahrain, hielt sich aber selbst weiter bedeckt.