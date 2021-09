Aargauer Regierung hat entschieden – Fricktaler Mittelschüler sollen die Schulbank in Stein drücken Auch Rheinfelden hat um den Standort für das Gymnasium gekämpft, wurde aber nicht berücksichtigt. Franziska Laur

Hier soll das neue Gymnasium für die Fricktaler Schüler entstehen. Bild: Präsentation Kanton Aargau

Franco Mazzi, Gemeindepräsident von Rheinfelden, hat um den Standort der Mittelschule gekämpft wie ein Löwe. Er hat seine Gemeinde propagiert und angepriesen und schon eine verkaufs- und baureife Parzelle bereit gehalten: Vergeblich. Am Freitag gibt die Regierung bekannt, dass sie dem Grossen Rat den Standort Stein vorschlagen wird.

Weiter nach der Werbung

«Viele Gründe sprechen für diesen Standort», argumentiert Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Durch die zentrale geografische Lage im Fricktal sei der Standort für das gesamte Fricktal gut erreichbar. Ausserdem erlaube das Areal mit fast vier Hektaren Fläche eine optimale Nutzung und verfüge über langfristiges Erweiterungspotenzial.

Dass sich der Regierungsrat so entscheidet, hat sich abgezeichnet. Erstens haben sich alle bürgerlichen Parteien ausser den Grünliberalen dafür ausgesprochen. Ausserdem arbeitet der Kanton Aargau mit den vier Gemeinden Stein, Sisseln, Eiken und Münchwilen schon lange an der Zukunft des Sisslerfeldes, an dessen Rand sich die Mittelschule dann befinden würde. Man will das Sisslerfeld zu einem Zukunftsort machen und das mittlere Fricktal aufwerten. Man wolle erfolgreiche Unternehmen mit tausenden hochqualifizierten Arbeitsplätzen holen, Wohnungen bauen und Wohlstand und Lebensqualität im Fricktal sichern, sagt die Regierung schon lange. Mit der Mittelschule ist sie diesem hehren Ziel einen Schritt näher. Allerdings liegt das Gebiet doch ein gutes Stück vom Bahnhof entfernt.

Die Fricktaler Schülerinnen und Schüler konnten gemäss einem Abkommen mehrere Jahrzehnte von einem Besuch der Mittelschulen in Basel-Stadt und Baselland profitieren. Aktuell gehen je rund 300 Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal in diese Kantone zur Schule. Damit ist in den kommenden Jahren Schluss, denn die beiden Basel können die Verträge aus Kapazitätsgründen nicht erneuern. So kann die FMS in Basel schon ab kommendem Schuljahr nicht mehr besucht werden, die Mittelschule im Baselland ab Schuljahr 2025/26. Daher hat sich das Fricktal mit Hochdruck daran gemacht, eine eigene Lösung auszuarbeiten.

Noch Umzonung nötig

Bei der Anhörung seien insgesamt 120 Stellungnahmen eingegangen, sagt der Bildungsdirektor am Freitag. Eine Mehrheit der Kantonalparteien, mehrere Verbände sowie Gemeinden hätten sich dabei für den Standort Stein ausgesprochen. Allerdings waren mehrere Verbände sowie Gemeinden für den Standort Rheinfelden. Für den Standort Frick sprachen sich nur wenige aus.

Allerdings ist das Areal in Stein, anders als es dasjenige in Rheinfelden gewesen wäre, noch nicht pfannenfertig bebaubar. Die Regierung muss daher dem Grossen Rat beantragen, dass er das Siedlungsgebiet im entsprechenden Areal anpasst. Fruchtfolgeflächen müssen kompensiert werden.

Der Grosse Rat soll noch in diesem Jahr die Botschaft beraten. Den Segen geben muss der Grosse Rat ebenfalls für einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 13,785 Millionen Franken für den Landerwerb, den Architekturwettbewerb und die weiteren Planungsschritte. Danach wird die Abteilung Immobilien Aargau des Departements Finanzen und Ressourcen einen Architekturwettbewerb ausschreiben.

Lange herbei gesehnt

Viele haben darauf gewartet und sich die Finger mit Bittbriefen an die Regierung wundgeschrieben: Das Fricktal brauche endlich eine eigene Mittelschule. Es dürfe nicht sein, dass die Schüler nach Aarau, Baden oder in einen der Basler Kantone gehen müssten. Vorallem die oberen Fricktaler murrten über diese für sie unbefriedigende Situation. Jetzt endlich, nach mehr als 50 Jahren baut der Kanton Aargau erstmals wieder eine neue Schule und dies im Fricktal.

Gemäss Zeitplan soll der Grosse Rat im 4. Quartal 2023 den Projektierungskredit sprechen und im 3. Quartal 2025 den Ausführungskredit. Die Inbetriebnahme der neuen Kantonsschule ist auf das Schuljahr 2029/30 vorgesehen. Schon ab 2025/26 braucht es jedoch ein Provisorium, da dann Baselland keine Fricktaler mehr aufnehmen kann. Ein Verpflichtungskredit dafür soll dem Grossen Rat im 1. Semester 2024 unterbreitet werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.