Nancy Holtens Corona-Esoterik – Fricktaler Kuhglocken-Gegnerin bimmelt Anhänger in die Corona-Aura Seit je intensiviert sich während Bedrohungslagen der menschliche Glaube an sagenhafte Orte mit weisen Alten und deren Heil bringenden Kräften. Nancy Holten machts in Covid-Zeiten. Patrick Tschan

Nancy Holten bei ihr zu Hause in Gipf-Oberfrick. Foto: www.esthermichel.com

Seit es die Menschheit gibt, existieren in ihrer Fantasie Orte, in denen die Welt besser, friedvoller und sorgenloser ist als die reale Umgebung.

Die Bibel nennt das Paradies, in dem es den beiden ersten Menschen an nichts mangelte, in dem sie nackt und unbedarft umher wandelten, bis sie der Neugier auf das Verbotene nicht widerstehen konnten, den Apfel vom Baum der Erkenntnis assen und als Folge des Frevels auf die Erde strafversetzt wurden.

Die Griechen setzten Atlantis in die Welt, dessen Verortung schon früh auf dem halben Erdball hin und her geschoben wurde. Die Esoteriker und Mystiker vereinnahmten den wohl berühmtesten Sehnsuchtsort der Menschheit und bedachten die Insel mit einem glücklichen Volk, geführt von weisen Priestern, die in direktem Kontakt mit den Göttern stehen sowie mit vielen Tempeln und Überfluss an Nahrung und Bodenschätzen. Donovan weiss ein Liedchen davon zu singen.