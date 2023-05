Fragen zum Salzabbau – Fricktaler Grossräte machen sich Sorgen um die Sicherheit der Saline Fricktaler Politiker wollen vom Kanton Aargau Antworten zum Salzabbau bei Möhlin. Anlass sind Teilverbrüche der Salinen von Muttenz und die Sperrung des Abbaus in der Rütihard. Simon Erlanger

Die Holzsilos der Saline Riburg sind von weitem sichtbar. Von hier kommt ein grosser Teil des Salzes, das Schweizer Strassen wintersicher macht. Doch jetzt stellt sich die Frage der Sicherheit der Salinen. Foto; Archiv Tamedia

Die Fricktaler Grossräte Béa Bieber (GLP, Rheinfelden), Andreas Fischer Bargetzi (Grüne, Möhlin), Alfons P. Kaufmann (Die Mitte, Wallbach), Stephan Müller (SVP, Möhlin), Bernhard Scholl (FDP, Möhlin) und Désirée Stutz (SVP, Möhlin) haben am Dienstag im Aargauer Grossen Rat eine Interpellation betreffend den Abklärungen zum Salz-Fördergebiet Möhlin eingereicht. Das meldet die Online-Zeitung «Fricktal-Info». Anlass seien die Ereignisse rund um die Rütihard bei Muttenz (BL): «Am 26. April haben die Schweizer Salinen bekannt gegeben, dass das Solgebiet Rütihard bei Muttenz aus dem Konzessionsgebiet entfernt werden soll. Gleichzeitig haben sie darüber informiert, dass an zahlreichen, bereits seit Jahrzehnten bestehenden Kavernen Abweichungen von der geplanten Geometrie festgestellt wurden. Dies führte unter anderem dazu, dass zwei aktive Kavernen präventiv aus der Produktion genommen wurden.»

Sie wollten die Salzgewinnung am Standort Riburg bei Möhlin grundsätzlich nicht infrage stellen, die Muttenzer Geschichte werfe aber diverse Fragen zum Stand der Sicherheit sowie zur Produktionsmenge des Salzabbaus im Fricktal auf. So etwa seien die festgestellten Mängel an den Kavernen bei Muttenz durch neue geologische Untersuchungen im Vorfeld der geplanten Neukonzessionierung durch den Kanton Basel-Landschaft zum Vorschein gekommen, so die Interpellanten, die nun wissen wollen, ob der Kanton Aargau im Vorfeld der Neukonzessionierung für die Salzsole-Felder rings um Riburg bei Möhlin auch solche Abklärungen vorgenommen hat: «Wenn ja: Gab es dabei neue Erkenntnisse zu den aktiven und bereits stillgelegten Bohrfeldern?», fragen die Fricktaler Grossräte. Sie wollen auch wissen, ob aufgrund der neuen Erkenntnisse in Muttenz erweiterte Untersuchungen auch im Fricktal geplant seien.

So wird gefragt, ob es im Fricktal ähnlich wie in Muttenz zusätzliche Massnahmen zur Überwachung von Geländebewegungen und Grundwasserströmen gibt. In Muttenz bereits implementiert beziehungsweise in Umsetzung seien etwa Hohlraum-Vermessungen der teilverbrochenen Kavernen, Aufnahmen von Oberflächendeformationen, Satelliten-basierte Vermessungen, Drohnenaufnahmen sowie ein mikroseismisches Monitoring: «Gibt es vergleichbare Überwachungsmassnahmen auch beim Standort Riburg? Wenn nein: Warum nicht?», so die Interpellanten. So es zwischen Möhlin und Rheinfelden in der Vergangenheit immer wieder zu Absenkungen gekommen sei, die auch die Kantonsstrasse beeinträchtigt hätten. 2017 hätten umfangreiche Messungen gezeigt, dass dort der Boden immer noch in Bewegung sei. Generell stelle sich die Frage, wie es nun weitergehe.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.