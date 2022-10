Für Kinder auf Rädern – Frick will einen Pumptrack für 190’000 Franken Im Laufe dieser Woche wollen der Verschönerungs- und der Elternverein Frick die Pläne für eine neue Pumptrack-Anlage bei der Bauverwaltung einreichen. Linus Schauffert

Die Strecke des neuen Pumptracks in Frick ist bereits abgesteckt. Foto: Markus Stihl

190’000 Franken soll das Projekt schlussendlich kosten. Und knapp 180’000 Franken wurden bereits zugesichert. Eigentlich steht der neuen Pumptrack-Anlage in Frick also kaum mehr etwas im Weg. Deshalb wollen der Verschönerungs- und der Elternverein Frick die Pläne diese Woche bei der Bauverwaltung eingeben.

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) schreibt, soll auf einer 1100 Quadratmeter grossen Fläche ein Ort entstehen, an dem sich vor allem junge Frickerinnen und Fricker mit ihren Velos, Trottis oder Inline-Skates austoben können. Für den Bau des neuen Pumptracks verantwortlich ist die Firma Velosolutions, welche auch schon an der Anlage in Arlesheim beteiligt war und jedes ihrer Projekte als Unikat gestaltet.

Die Firma Velosolutions baute bereits die Pumptrack-Anlage in Arlesheim. Foto: Pino Covino

Dass die finanzielle Unterstützung des Vorhabens so positiv ausfällt, hätten die Verantwortlichen anfänglich nicht gedacht. Noch im August fehlten ihnen 60’000 Franken, schreibt die NFZ. Nun sei man aber in der Lage, einen deutlich attraktiveren Pumptrack zu bauen als ursprünglich geplant. Denn zu Beginn der Planung rechnete man noch mit einem Betrag von 160’000 Franken.

Die Gemeinde Frick unterstützt den Bau mit 40’000 Franken – auch Gipf-Oberfrick, Oeschgen und Böztal wollen sich laut NFZ an den Kosten beteiligen. Ausserdem sicherten die Raiffeisen-Bank und der Swisslos-Fonds zusammen zwischen 20’000 und 30’000 Franken zu.

Was die private Beteiligung angeht, erhoffte sich Markus Stihl, Präsident des Verschönerungsvereins Frick, allerdings mehr Unterstützung: «Es gibt ein paar Familien, die teilweise sehr grosszügige Beträge beigesteuert haben. Allerdings erwarteten wir – gerade nach dem Angebot des mobilen Pumptracks im März – eine grössere Anzahl an kleinen Beiträgen, die sich dann natürlich auch summieren können.»

So wird die Anlage, welche im Frühsommer 2023 eröffnet werden soll, voraussichtlich aufgebaut sein. Visualisierung: Verschönerungsverein Frick

Sollten sich die gesponserten Gelder auf einen Betrag von mehr als 190’000 Franken belaufen, würde das Geld dennoch in den Bau der Anlage fliessen können. So bestünde laut Stihl die Möglichkeit, noch die eine oder andere Sitzgelegenheit zusätzlich zu bauen oder eine Attraktion für die Eröffnungsfeier zu organisieren.

Verläuft alles nach Plan, soll im Frühling 2023 mit dem Bau begonnen und im Frühsommer der Pumptrack eröffnet werden.

