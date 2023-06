Einsamkeit vermeiden – Freunde findet man oft dort, wo es mühsam wird Mit Kopfhörern, Gartenzäunen und Smartphones: Wir Menschen tendieren, uns in unserer Komfortzone zu verbarrikadieren. Dadurch werden wir aber auch einsamer. Warum es sich lohnt, ansprechbar zu bleiben. Denise Jeitziner

Die Kopfhörer sagen: Bitte nicht ansprechen. Dabei wäre es lohnenswert, sich weniger abzuschotten. Foto: Getty Images

Leute treffen wäre mal wieder schön. Also Handy zur Hand, Whatsapp auf, «Wie geht es dir? Viel zu lange nicht gesehen, wann hast du denn mal Zeit?» Drei Dutzend Nachrichten später hat man zwischen Spätdiensten, Kitafesten und Arztterminen eine Lücke im Juni gefunden, reserviert einen Tisch, am Tag davor die Nachricht: Bleibts dabei? Nein, natürlich nicht, Kopfweh, Stress, alles viel zu anstrengend gerade. Verschieben wir auf Juli, okay?