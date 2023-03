Rund 60 neue Schlafplätze – Frenkendorf renoviert Liegenschaft für Flüchtlinge Die Gemeinde ist vom Kanton verpflichtet worden, bis zu 66 weitere Personen aufzunehmen. Ab April soll das leer stehende Gebäude an der Lerchenstrasse 6 bezugsbereit sein. Ursprünglich geplant war der 1. März. Karoline Edrich

Rund 60 Geflüchtete können in der geplanten Unterkunft unterkommen. Symbolfoto: Moritz Hager (Tamedia)

In rund einem Monat sollen Geflüchtete in der Liegenschaft an der Lerchenstrasse 6 untergebracht werden. Grund dafür ist, dass die Gemeinde Frenkendorf vom Kanton verpflichtet wurde, zusätzlich bis zu 66 Schutzsuchende aufzunehmen. Damit soll die Gemeinde die Vorgabe einer Aufnahmequote von 2,6 Prozent der Bevölkerung erfüllen.

Mit acht 4-Zimmer- und sechs 3-Zimmer-Wohnungen biete die seit zwei Jahren leer stehende Liegenschaft Raum für 50 bis 60 Geflüchtete, erklärt Gemeindepräsident Roger Gradl. «Wir wollen die Wohnungen nicht bis unters Dach füllen, aber je nach Bedarf kann es sein, dass mehr Leute als vorgesehen einziehen.» Wer genau nach Frenkendorf ziehen wird, ist noch unklar. Momentan kommen die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine, aus Afghanistan und aus der Türkei. Vor allem hoffe man auf Familien, so Gradl. In der Regel seien es jedoch eher Einzelpersonen.

Ursprünglich geplant war, dass die Geflüchteten Anfang März einziehen können. «Grund für die Verzögerung ist, dass wir erst im Februar den Mietvertrag definitiv unterschreiben konnten. Somit haben sich auch die Renovationsarbeiten nach hinten verschoben», so Gradl. Ausserdem habe die Gemeinde Probleme gehabt, Handwerker zu finden. Die Sanierungsarbeiten will die Gemeinde möglichst einfach gestalten. «Wir wollen keinen Luxus, aber wir wollen den Geflüchteten eine lebenswerte Unterkunft bieten können.»

Um die Integration der Flüchtlinge will sich die Gemeinde gemeinsam mit der Sozialhilfebehörde, den Schulleitungen und privaten Initiativen wie dem Verein «Freiwillige für Geflüchtete, Frenkendorf Füllinsdorf» engagieren.

