Fremdschämen im Wahlherbst

Der Kaffee schmeckt allerdings bitter, bevor er überhaupt serviert ist. Denn im Inserat schreibt die CVP: «Sind Sie unser Gast – wir laden Sie ein!»

Die Frage sei erlaubt, wie Frau Schneider-Schneiter ihr Mandat verteidigen will, wenn die Partei in ihrer Wahlwerbung nicht mal das korrekte Konjugieren beherrscht. «Seien Sie unser Gast» – so hätte der Satz einladender gewirkt. Weil er richtig formuliert gewesen wäre. Nun gut, der Wahlslogan der CVP heisst eben «Wir halten die Schweiz ­zusammen» und nicht «Wir halten die Grammatik hoch».

Immerhin ist das Wahlversprechen der CVP, nur sie könne das Land vor dem Auseinanderbrechen bewahren, halbwegs griffig. Von den Slogans der meisten anderen Parteien kann man das nun wirklich nicht behaupten.

Ihre Parolen klingen so: «Wir sind gerecht» (wie schön!), «wir sind fortschrittlich» (oho!), «wir sind gradlinig» (wie mutig!), «wir sind engagiert» (toll!), «wir sind für sichere Renten» (beeindruckend!), «wir sind für eine selbstbewusste Schweiz» (löblich!), «wir sind für mehr Lebensqualität» (zieht immer!).

Würde etwa eine Schuhfabrik mit ähnlichen Gemeinplätzen Werbung betreiben (vielleicht mit dem Slogan: «Wir machen Stiefel mit Sohlen»), wäre niemand erstaunt, wenn ihr die Kunden davonlaufen würden. In der Wahlkampf-Fabrik aber scheinen andere Gesetze zu gelten. Da ist der Griff zum Allgemeinplatz ein Akt schöpferischer Genialität.

Aber es ist nun mal Wahlherbst. Und so geben sich die Kandidaten derart dynamisch und konsequent, derart sozial und volksnah, dass man sich fragt, warum sie nicht schon vor Jahren ins Bundeshaus gewählt worden sind, wenn sie doch so hoch qualifiziert sind.